Что следует учитывать о чувствительной коже при выборе косметических средств и уходе

Избегая аллергических реакций: как правильно ухаживать за чувствительной кожей

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В некоторых случаях возможны неприятные последствия после применения косметических продуктов, на которые мы так долго надеялись и о которых мечтали. Сразу после применения наша кожа может реагировать покраснением, зудом и слезотечением глаз. Это не только мешает, но и создает проблемы. Косметолог Арина Дурова объясняет, что кожа, склонная к аллергии, может быть чувствительной по своей природе и реагировать на внешние стрессовые факторы, такие как солнечное излучение, синтетические ткани или ингредиенты в косметике.

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Уход за такой кожей может быть затруднительным, поэтому важно избегать продуктов с отдушками, спиртом и парабенами, отдавая предпочтение гипоаллергенным ингредиентам и формулам. Очищающее средство должно быть мягким и безопасным, а сыворотки с высокой концентрацией активных ингредиентов помогут смягчить дискомфорт и покраснение кожи. Солнцезащитный крем необходим для защиты кожи от воздействия ультрафиолетовых лучей, а минималистичный подход к выбору косметики поможет избежать перегрузки кожи лишними средствами.

Избегайте продуктов с эфирными маслами, которые могут усилить дискомфорт, и перед использованием новых продуктов проведите тест на чувствительность.