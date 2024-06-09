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Осторожное летнее использование косметики с ретинолом: советы эксперта

Теперь известно, что в летнее время нужно быть осторожным с выбором косметики

1:03
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Технолог-разработчик Анастасия Новикова подчеркнула необходимость осторожного использования средств для лица с ретинолом в летний сезон. Эксперт отметила, что хотя косметика с ретиноидами может стимулировать производство коллагена, уменьшать морщины и обновлять клетки кожи, она также делает кожу более чувствительной к солнцу, что может привести к пигментации.

Теперь известно, что в летнее время нужно быть осторожным с выбором косметики
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Новикова предложила некоторые меры предосторожности при использовании ретинола летом, такие как переход на средства для вечернего ухода, использование кремов или сывороток перед сном, а при использовании утром — обязательное нанесение солнцезащитного крема с SPF и дополнительная защита от солнца, например, шляпа или зонтик.

Она также отметила, что салициловая и гликолевая кислоты (AHA и BHA) могут также спровоцировать пигментные пятна, поэтому даже при использовании таких кислот рекомендуется соблюдать осторожность и наносить солнцезащитный крем после процедур.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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