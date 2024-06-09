Осторожное летнее использование косметики с ретинолом: советы эксперта

Технолог-разработчик Анастасия Новикова подчеркнула необходимость осторожного использования средств для лица с ретинолом в летний сезон. Эксперт отметила, что хотя косметика с ретиноидами может стимулировать производство коллагена, уменьшать морщины и обновлять клетки кожи, она также делает кожу более чувствительной к солнцу, что может привести к пигментации.
Новикова предложила некоторые меры предосторожности при использовании ретинола летом, такие как переход на средства для вечернего ухода, использование кремов или сывороток перед сном, а при использовании утром — обязательное нанесение солнцезащитного крема с SPF и дополнительная защита от солнца, например, шляпа или зонтик.
Она также отметила, что салициловая и гликолевая кислоты (AHA и BHA) могут также спровоцировать пигментные пятна, поэтому даже при использовании таких кислот рекомендуется соблюдать осторожность и наносить солнцезащитный крем после процедур.
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