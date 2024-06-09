Осторожное летнее использование косметики с ретинолом: советы эксперта

Теперь известно, что в летнее время нужно быть осторожным с выбором косметики

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Технолог-разработчик Анастасия Новикова подчеркнула необходимость осторожного использования средств для лица с ретинолом в летний сезон. Эксперт отметила, что хотя косметика с ретиноидами может стимулировать производство коллагена, уменьшать морщины и обновлять клетки кожи, она также делает кожу более чувствительной к солнцу, что может привести к пигментации.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Новикова предложила некоторые меры предосторожности при использовании ретинола летом, такие как переход на средства для вечернего ухода, использование кремов или сывороток перед сном, а при использовании утром — обязательное нанесение солнцезащитного крема с SPF и дополнительная защита от солнца, например, шляпа или зонтик.

Она также отметила, что салициловая и гликолевая кислоты (AHA и BHA) могут также спровоцировать пигментные пятна, поэтому даже при использовании таких кислот рекомендуется соблюдать осторожность и наносить солнцезащитный крем после процедур.