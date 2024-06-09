Неожиданный эффект маникюра: как ультрафиолетовые лампы для сушки ногтей повреждают клетки кожи

Риски сияющих ногтей: ультрафиолет и гель-лаки могут угрожать здоровью кожи

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели исследование по ультрафиолетовым лампам, используемым для сушки маникюрного покрытия, и обнаружили, что их излучение наносит повреждения ДНК клеток кожи. Гелевый маникюр, хотя и рекламируется как безопасная и долговечная альтернатива обычному лаку, содержит химические компоненты, которые, возможно, представляют опасность для здоровья. Ультрафиолетовые лампы используются для сушки гель-лака, активируя молекулы для их соединения.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Исследования показывают, что такие лампы могут быть канцерогенными, хотя они ранее не были широко изучены. Ученые облучали различные типы клеток кожи человека и мыши ультрафиолетовым излучением от маникюрной лампы и обнаружили, что даже один 20-минутный сеанс приводит к существенному повреждению клеток и ДНК, вызывая мутации, аналогичные тем, что наблюдаются при раке кожи.

Однако ученые предупреждают, что для окончательных выводов требуются долгосрочные исследования, так как клетки кожи имеют механизмы ремонта ДНК и периодически обновляются. Тем не менее, в настоящее время лучше сократить использование гелевого маникюра и выбрать более безопасные альтернативы, пока не будет получено более точное представление о рисках.