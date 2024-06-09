Неожиданный эффект маникюра: как ультрафиолетовые лампы для сушки ногтей повреждают клетки кожи

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели исследование по ультрафиолетовым лампам, используемым для сушки маникюрного покрытия, и обнаружили, что их излучение наносит повреждения ДНК клеток кожи. Гелевый маникюр, хотя и рекламируется как безопасная и долговечная альтернатива обычному лаку, содержит химические компоненты, которые, возможно, представляют опасность для здоровья. Ультрафиолетовые лампы используются для сушки гель-лака, активируя молекулы для их соединения.
Исследования показывают, что такие лампы могут быть канцерогенными, хотя они ранее не были широко изучены. Ученые облучали различные типы клеток кожи человека и мыши ультрафиолетовым излучением от маникюрной лампы и обнаружили, что даже один 20-минутный сеанс приводит к существенному повреждению клеток и ДНК, вызывая мутации, аналогичные тем, что наблюдаются при раке кожи.
Однако ученые предупреждают, что для окончательных выводов требуются долгосрочные исследования, так как клетки кожи имеют механизмы ремонта ДНК и периодически обновляются. Тем не менее, в настоящее время лучше сократить использование гелевого маникюра и выбрать более безопасные альтернативы, пока не будет получено более точное представление о рисках.
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