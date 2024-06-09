Белые пятна на ногтях: дерматолог Лукманова объясняет причины и факторы риска

Дерматолог Лукманова рассказала о причинах появления белых пятен на ногтя

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Дерматолог, косметолог и трихолог Алина Лукманова разъяснила, что основная причина появления белых пятен на ногтях — это травматизация. Она уточнила, что лейконихия, как научное название этих пятен, не связана с дефицитом микроэлементов, таких как цинк, кальций или железо. Матовые белые пятна обычно возникают на ногтях из-за микротравм, чаще всего у детей, особенно у тех, кто грызет ногти.

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Дерматолог также отметила, что белые пятна могут появиться после агрессивного маникюра или в результате контакта с химическими средствами, включая бытовую химию или краску. В этих случаях травмируется зона роста ногтя, что приводит к появлению полосовидной лейконихии.

Также существует наследственное состояние, называемое тотальной или субтотальной лейконихией, при котором ногтевая пластина становится почти полностью белой. Эксперт также упомянула, что предполагается, что появление белых пятен может быть связано с внутренними причинами, такими как нарушение обменных процессов или патологии ЖКТ и нервной системы, но это пока лишь гипотеза.