Забота о коже: избегайте вредных привычек для безупречного внешнего вида

Избегайте действий, которые могут негативно сказаться на вашей коже

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Поддерживаете ли вы свою кожу в отличном состоянии? Уверены ли вы, что вы правильно ухаживаете за ней? Проверим, есть ли у вас вредные привычки, которые могут ухудшить состояние вашей кожи, особенно если она склонна к проблемам с акне.

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Одной из самых распространенных вредных привычек у женщин является деление косметики с подругами. Вряд ли вы можете устоять перед искушением попробовать новую косметическую продукцию вашей подруги. Однако, чтобы избежать передачи бактерий, лучше использовать отдельные инструменты для нанесения косметики или небольшие недорогие аппликаторы.

Также важно избегать вытирания пота грубыми полотенцами, особенно если они не чистые, так как это может раздражать кожу и способствовать появлению прыщей. Вместо этого, используйте бумажные полотенца или мягкие платки.

Спать с макияжем — еще одна распространенная проблема. Не смывая макияж на ночь, вы лишаете кожу возможности отдохнуть и восстановиться. Ночь — это время для ухода за кожей, так что лучше всегда чистить лицо перед сном.

При выборе косметических средств следует быть внимательными к их составу. Если какое-то средство вызывает раздражение или сухость кожи, стоит внимательно изучить его состав, возможно, в нем есть ингредиенты, которые не подходят для вашего типа кожи или могут вызвать аллергическую реакцию.

Наконец, не забывайте, что частое мытье лица также может быть вредным для кожи. Профессиональные дерматологи рекомендуют не чаще двух раз в день очищать кожу лица, предпочтительно с использованием специальных средств, а не обычного мыла.