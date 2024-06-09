Эволюция консилера: история первых шагов к совершенству

История с концом, полным счастья: драма консильера

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

История консилера начала свое развитие в конце 1920-х годов благодаря Лидии О'Лири, создавшей средство под названием Covermark. Лидия родилась с малиновым родимым пятном на щеке, что стало объектом насмешек и источником ее личных страданий. Работая учительницей в американской глуши, она пыталась привыкнуть к этой особенности, но когда переехала в Нью-Йорк, ее отношение к нему сильно изменилось. Мечтая о карьере в косметическом отделе крупного универмага, она столкнулась с отказами из-за своего внешнего вида. Она была вынуждена работать в мастерской, где заметила, как случайно замазала краской линию и подумала о возможности скрыть свои родимые пятна. Так родился первый консилер, жидкий и наносимый кистью.

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В 1936 году Лидия усовершенствовала свое изобретение, представив Spot-Stik в тюбике, похожем на губную помаду. Прорывом стал Ayer Magic, "ключ к макияжу без теней", выпущенный в 1952 году Харриет Хаббард Эйер. Этот консилер не просто маскировал пятна, а стирал затемнения, создавая "эффект идеального освещения на лице". Ayer Magic стал неотъемлемой частью ежедневного макияжа многих женщин, обещая визуальное омоложение на десять лет и став одним из самых популярных средств в своей области.