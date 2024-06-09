Как стресс влияет на здоровье зубов: советы стоматолога

Стоматолог Ася Габуева выделяет влияние стресса на состояние зубов и десен. Высокий уровень тревожности и нервного напряжения может негативно сказываться на здоровье полости рта. Гормон стресса, кортизол, который выделяется в организме в периоды стресса, влияет на состав слюны, повышая кислотность, что способствует развитию кариеса, стоматита и других заболеваний полости рта. Стресс также может ухудшить состояние десен, вызвать пародонтит, гингивит и болезнь пародонта, что может привести к потере зубов.
Габуева обращает внимание на возможное мышечное напряжение в полости рта при стрессе, что может привести к бруксизму — непроизвольному сжатию зубов и их скрежетанию во сне. Это может вызвать различные заболевания полости рта и проблемы с височно-нижнечелюстным суставом.
Она советует соблюдать правильный режим дня, уделять внимание здоровью и регулярно посещать стоматолога, чтобы избежать многих проблем со здоровьем зубов и десен и сохранить красивую и здоровую улыбку на долгие годы.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.