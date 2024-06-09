Почему маникюр с гель-лаком иногда приводит к травмам и отслоению ногтей

Опасности гель-лака: как неправильный маникюр может привести к повреждению ногтей

2:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В средствах массовой информации появилась информация о случае москвички, которая лишилась ногтей на нескольких пальцах после процедуры маникюра с использованием гель-лака. После этого представители салона красоты предложили ей "протезирование", но это лишь ухудшило ситуацию. Специалисты анализируют, в каких случаях обычная процедура может привести к подобным последствиям.

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Москвичка по имени Алина посетила салон красоты на юге столицы, где маникюр прошел без происшествий, но вскоре после этого начался отслоиться гель-лак вместе с ногтями. Она вернулась в салон, где ей предложили "протезирование", после чего состояние ее пальцев ухудшилось. Эту процедуру продолжали в течение трех месяцев, что только усугубило проблему. Однако такого пункта, как "протезирование", не было в прейскуранте салона, и администратор не смогла объяснить, за что были взяты деньги.

Позднее выяснилось, что у Алины были термический ожог и грибок, вероятно, заразившийся во время процедуры. Косметические процедуры оказались бесполезными, и ей потребовалось серьезное лечение. Подолог Екатерина Чугорева отметила, что возможной причиной являются дешевые и некачественные материалы, используемые в салоне.

Этот случай — не единственный. Многие клиентки сталкиваются с травмами после маникюра. Маргарита из Москвы рассказала о том, как мастер испортил ее ногти и кутикулу, администратор же отнеслась к этому равнодушно. Анна также осталась практически без ногтей после посещения студии.

Подолог Олеся Силакова отмечает, что некачественное снятие гель-лака металлической фрезой может привести к отслоению ногтей. Многие мастера используют один и тот же инструмент для всех клиентов, что может привести к травмам, особенно на ослабленных ногтях. Она также замечает, что вместо лечения некоторые мастера накладывают еще больше гель-лака, что лишь временно скрывает проблему.

Подолог Марина Сторублевцева добавляет, что причиной проблем может быть не только инструмент, но и сам гель-лак, который может содержать агрессивные и некачественные компоненты. Важно обратиться к подологу сразу после травмы, чтобы начать лечение и восстановление ногтей.