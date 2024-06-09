Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты экономии на авиабилетах: как путешествовать дешевле
Пять растений для дома, которые могут достигнуть потолка
Блогер обвинил Яна Абрамова в насилии над певицей Алсу
Картофельно-сырный суп: есть дольше, чем готовить
SciRep: похвала и ласка повышают успехи собак при обучении новым навыкам
Россияне сталкиваются с трудностями при оформлении полисов каско для популярных авто
Инженеры представили набор конверсии обычного велосипеда в электрический
Эксперт объяснила разницу между "всё включено" и "ультра всё включено"
TAMU: купание в водоемах и прогулки под крышей спасут питомца от перегрева
Почему маникюр с гель-лаком иногда приводит к травмам и отслоению ногтей

Опасности гель-лака: как неправильный маникюр может привести к повреждению ногтей

2:28
Моя семья » Красота и стиль

В средствах массовой информации появилась информация о случае москвички, которая лишилась ногтей на нескольких пальцах после процедуры маникюра с использованием гель-лака. После этого представители салона красоты предложили ей "протезирование", но это лишь ухудшило ситуацию. Специалисты анализируют, в каких случаях обычная процедура может привести к подобным последствиям.

Опасности гель-лака: как неправильный маникюр может привести к повреждению ногтей
Фото: Openverse by Dave Hamster is licensed under CC BY 2.0

Москвичка по имени Алина посетила салон красоты на юге столицы, где маникюр прошел без происшествий, но вскоре после этого начался отслоиться гель-лак вместе с ногтями. Она вернулась в салон, где ей предложили "протезирование", после чего состояние ее пальцев ухудшилось. Эту процедуру продолжали в течение трех месяцев, что только усугубило проблему. Однако такого пункта, как "протезирование", не было в прейскуранте салона, и администратор не смогла объяснить, за что были взяты деньги.

Позднее выяснилось, что у Алины были термический ожог и грибок, вероятно, заразившийся во время процедуры. Косметические процедуры оказались бесполезными, и ей потребовалось серьезное лечение. Подолог Екатерина Чугорева отметила, что возможной причиной являются дешевые и некачественные материалы, используемые в салоне.

Этот случай — не единственный. Многие клиентки сталкиваются с травмами после маникюра. Маргарита из Москвы рассказала о том, как мастер испортил ее ногти и кутикулу, администратор же отнеслась к этому равнодушно. Анна также осталась практически без ногтей после посещения студии.

Подолог Олеся Силакова отмечает, что некачественное снятие гель-лака металлической фрезой может привести к отслоению ногтей. Многие мастера используют один и тот же инструмент для всех клиентов, что может привести к травмам, особенно на ослабленных ногтях. Она также замечает, что вместо лечения некоторые мастера накладывают еще больше гель-лака, что лишь временно скрывает проблему.

Подолог Марина Сторублевцева добавляет, что причиной проблем может быть не только инструмент, но и сам гель-лак, который может содержать агрессивные и некачественные компоненты. Важно обратиться к подологу сразу после травмы, чтобы начать лечение и восстановление ногтей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Избавляемся от тли простым домашним средством: рецепт эффективного раствора

Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.

Простой и дешёвый способ борьбы с тлей
Американец описал российские квартиры фразой "очень бедно"
"Очень бедно и минималистично": американец сравнил квартиры в России и США
Хотите петунию со сплошными цветками? Обязательно подкармливайте их этими удобрениями
Чтобы вырастить отличный урожай перца - не пропустите важную обработку в июне
Мясо на шашлык может быть любым, но свежим Дмитрий Плотников Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев
Как использовать лавровый лист, чтобы избавиться от тли в саду и огороде
Наташа Королёва сравнила бывшую и нынешнюю девушек 22-летнего сына: "Приехала из глубинки"
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Всё о правильной обработке томатов йодом для их здоровья и продуктивности
Последние материалы
Россияне сталкиваются с трудностями при оформлении полисов каско для популярных авто
Инженеры представили набор конверсии обычного велосипеда в электрический
Эксперт объяснила разницу между "всё включено" и "ультра всё включено"
TAMU: купание в водоемах и прогулки под крышей спасут питомца от перегрева
История с концом, полным счастья: драма консильера
Молодило, делосперма, пахифитум прекрасно украсят сад
Ксения Собчак на ПМЭФ с сумкой Hermes за 11 миллионов рублей
Все о здоровье
Важность своевременного ТО и замены масла: советы эксперта
Универсальный робот на службе армии России: Тягач и минер в одном корпусе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников