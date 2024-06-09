Опасности самостоятельного маникюра: важные предостережения от врача

Врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова предостерегла от возможных проблем, которые могут возникнуть при неправильном срезании кутикулы. Она подчеркнула, что это процедуру лучше доверить профессионалам, которые используют специальные масла и составы для размягчения кутикулы. При посещении салона следует выбирать только проверенные места.
Неправильное обрезание кутикулы самостоятельно может привести к повреждению матрикса (ростковой зоны), что приведет к неровному росту ногтя. Использование необработанных инструментов или инструментов, которыми пользуются другие, может привести к инфекциям, включая ВИЧ и гепатит, если есть контакт с кровью, а также к попаданию стрептококков и стафилококков через раны.
При обрезании кутикулы дома следует использовать личные инструменты, которыми никто другой не пользуется, и проводить эту процедуру как можно реже. Егорова рекомендует использовать специальные палочки для отодвигания кутикулы и масла для ее размягчения в домашних условиях.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.