Опасности самостоятельного маникюра: важные предостережения от врача

Врач Егорова объяснил, какие опасности подстерегают при неправильном удалении кутикулы

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова предостерегла от возможных проблем, которые могут возникнуть при неправильном срезании кутикулы. Она подчеркнула, что это процедуру лучше доверить профессионалам, которые используют специальные масла и составы для размягчения кутикулы. При посещении салона следует выбирать только проверенные места.

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Неправильное обрезание кутикулы самостоятельно может привести к повреждению матрикса (ростковой зоны), что приведет к неровному росту ногтя. Использование необработанных инструментов или инструментов, которыми пользуются другие, может привести к инфекциям, включая ВИЧ и гепатит, если есть контакт с кровью, а также к попаданию стрептококков и стафилококков через раны.

При обрезании кутикулы дома следует использовать личные инструменты, которыми никто другой не пользуется, и проводить эту процедуру как можно реже. Егорова рекомендует использовать специальные палочки для отодвигания кутикулы и масла для ее размягчения в домашних условиях.