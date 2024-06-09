Искусство долговечного маникюра: советы эксперта для сохранения идеального вида

Сохранение идеального маникюра на долгое время: советы без повреждений

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Руководитель школы маникюра и заслуженный золотой призер Оксана Городова предоставила ценные рекомендации, которые помогут поддерживать красоту ногтей на протяжении долгого времени.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture is licensed under CC BY-SA 2.0.

Первые дни после посещения салона играют важную роль в сохранении качества маникюра. Не рекомендуется наносить масло или крем на кутикулу перед аппаратной обработкой ногтей, чтобы избежать излишней влажности, мешающей мастеру. Также следует воздержаться от посещения бани или сауны в первые два дня после наращивания ногтей, чтобы предотвратить усадку материала под воздействием высокой температуры.

Хозяйственные перчатки станут надежной защитой маникюра при выполнении домашних работ с химическими средствами, которые могут повредить искусственное покрытие. Эксперт советует также использовать перчатки при мытье посуды, чтобы предотвратить негативное воздействие химии на ногти и кожу рук.

Самостоятельное пиление искусственного покрытия следует избегать, чтобы не повредить его структуру. В случае отслоения края, рекомендуется аккуратно закруглить его мягкой пилкой. Оксана Городова отмечает, что самостоятельное снятие гель-лака может привести к повреждению натуральной пластины и ухудшению состояния ногтей.

Регулярная смена гель-лака каждые четыре недели позволит избежать смещения архитектуры искусственного ногтя и предотвратить появление трещин и поломок. Для поддержания красоты маникюра важно не забывать о уходе за кожей рук, включая использование масла для кутикулы, скраба и маски для рук, а также ежедневный массаж, который помогает сохранить тонус кожи и молодость.