Искусство долговечного маникюра: советы эксперта для сохранения идеального вида

Руководитель школы маникюра и заслуженный золотой призер Оксана Городова предоставила ценные рекомендации, которые помогут поддерживать красоту ногтей на протяжении долгого времени.
Первые дни после посещения салона играют важную роль в сохранении качества маникюра. Не рекомендуется наносить масло или крем на кутикулу перед аппаратной обработкой ногтей, чтобы избежать излишней влажности, мешающей мастеру. Также следует воздержаться от посещения бани или сауны в первые два дня после наращивания ногтей, чтобы предотвратить усадку материала под воздействием высокой температуры.
Хозяйственные перчатки станут надежной защитой маникюра при выполнении домашних работ с химическими средствами, которые могут повредить искусственное покрытие. Эксперт советует также использовать перчатки при мытье посуды, чтобы предотвратить негативное воздействие химии на ногти и кожу рук.
Самостоятельное пиление искусственного покрытия следует избегать, чтобы не повредить его структуру. В случае отслоения края, рекомендуется аккуратно закруглить его мягкой пилкой. Оксана Городова отмечает, что самостоятельное снятие гель-лака может привести к повреждению натуральной пластины и ухудшению состояния ногтей.
Регулярная смена гель-лака каждые четыре недели позволит избежать смещения архитектуры искусственного ногтя и предотвратить появление трещин и поломок. Для поддержания красоты маникюра важно не забывать о уходе за кожей рук, включая использование масла для кутикулы, скраба и маски для рук, а также ежедневный массаж, который помогает сохранить тонус кожи и молодость.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.