Секреты стильного маникюра: ошибки, которые делают его дешевым

Мастер по маникюру Рябинина назвала ошибки, которые делают маникюр визуально недорогим

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Инструктор и мастер ногтевого сервиса Мария Рябинина поделилась некоторыми ошибками, которые могут придать маникюру дешевый вид. Она отметила, что некачественный маникюр с сколами, неровностями и размазанным лаком всегда выглядит хуже. Рекомендуется избегать покрытия лаком, если ногти неухоженные, так как это может выглядеть более аккуратно.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Слишком длинные ногти, превышающие размеры в 10-15 сантиметров и не имеющие четкой формы, могут сделать образ безвкусным. Мария подчеркнула, что при любой форме и размере ногтей не следует перебарщивать с дизайном, так как излишняя декорация может выглядеть нелепо.

Яркие и кислотные оттенки лака следует использовать осторожно, чтобы избежать вызывающего и дешевого вида маникюра. Рябинина советует всегда консультироваться с опытным мастером, чтобы добиться гармоничного дизайна, который не переступит тонкую грань между красивым и безвкусным.