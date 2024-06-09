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Секреты стильного маникюра: ошибки, которые делают его дешевым

Мастер по маникюру Рябинина назвала ошибки, которые делают маникюр визуально недорогим

1:02
Моя семья » Красота и стиль

Инструктор и мастер ногтевого сервиса Мария Рябинина поделилась некоторыми ошибками, которые могут придать маникюру дешевый вид. Она отметила, что некачественный маникюр с сколами, неровностями и размазанным лаком всегда выглядит хуже. Рекомендуется избегать покрытия лаком, если ногти неухоженные, так как это может выглядеть более аккуратно.

Мастер по маникюру Рябинина назвала ошибки, которые делают маникюр визуально недорогим
Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Слишком длинные ногти, превышающие размеры в 10-15 сантиметров и не имеющие четкой формы, могут сделать образ безвкусным. Мария подчеркнула, что при любой форме и размере ногтей не следует перебарщивать с дизайном, так как излишняя декорация может выглядеть нелепо.

Яркие и кислотные оттенки лака следует использовать осторожно, чтобы избежать вызывающего и дешевого вида маникюра. Рябинина советует всегда консультироваться с опытным мастером, чтобы добиться гармоничного дизайна, который не переступит тонкую грань между красивым и безвкусным.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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