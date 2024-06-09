Скрытые угрозы: последствия неправильного прикуса

Последствия неправильного прикуса, о которых молчат

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В поисках идеального прикуса от природы могут возникнуть сложности, поскольку у большинства людей есть определенные отклонения в строении челюсти. Однако нередко требуется ортодонтическое лечение, чтобы избежать негативных последствий. Рассказ о последствиях неправильного прикуса дает ортодонт Алиса Фещенко.

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С неправильным прикусом зубы подвергаются риску повреждений. С возрастом эмаль становится тоньше, и неправильное смыкание может привести к трещинам и сколам на зубах из-за неправильно распределенной нагрузки. Даже если прикус кажется нормальным, это не гарантирует отсутствие проблем, поэтому консультация ортодонта может быть полезной для определения состояния зубов и начала лечения при необходимости.

Изменения положения зубов в течение жизни могут привести к дискомфорту и язвам в полости рта из-за натирания определенных частей. Периодические воспаления и дискомфорт могут возникать из-за травмирования мягких тканей, а также может происходить рецессия десны и разрушение корней зубов под воздействием бактерий.

Неправильный прикус также может привести к смещению височно-нижнечелюстного сустава, что часто сопровождается заболеваниями этого сустава. Лечение ортодонтическими методами может решить некоторые проблемы, но в некоторых случаях потребуется вмешательство челюстно-лицевого хирурга. Хруст и щелчки в челюсти могут быть признаками проблемы, поэтому важно обратиться за помощью как к ортодонту, так и к гнатологу, чтобы предотвратить ухудшение состояния сустава.