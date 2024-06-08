Три Неочевидные Причины появления темных кругов под глазами: секреты эффективного решения проблемы

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Три скрытые причины появления темных кругов под глазами

1:51
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Мы часто тратим много времени на скрытие темных кругов под глазами, которые могут выдать наши несовершенства и внешний вид, а также указать на недостатки нашего образа жизни. Однако, помимо стресса и недостатка сна, существуют и другие причины, которые могут привести к появлению этих кругов. Мы проконсультировались со специалистом, который поделился с нами неочевидными факторами, влияющими на появление темных кругов.

Три скрытые причины появления темных кругов под глазами
Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
  • Тонкая кожа: иногда, даже при правильном питании и достаточном сне, темные круги могут появиться из-за слишком тонкой кожи в области под глазами. Это может оказаться причиной, почему даже профессиональные процедуры могут оказаться неэффективными. Вместо этого, стоит рассмотреть методы уплотнения кожи и избегать агрессивного обращения с кожей в этой области.
  • Неправильное снятие макияжа: неправильное удаление макияжа вокруг глаз может также способствовать появлению темных кругов. Слишком интенсивное очищение или использование средств, не предназначенных для этой чувствительной области, может привести к утончению кожи и появлению темных кругов. Советуйтесь с косметологом о средствах для очищения этой зоны, возможно, вам подойдет крем или эмульсия с высоким содержанием витамина С.
  • Курение или нахождение в окружении курильщиков: никотин оказывает вредное воздействие на кожу и организм в целом. Тонкая кожа вокруг глаз является особенно уязвимой, и изменения в организме часто проявляются именно в этой области. Постоянное воздействие никотина может привести к ухудшению кровообращения и появлению темных кругов, а также к сеточке сосудов под глазами.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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