Три главные ошибки при создании смоки айз: как избежать пандового эффекта

Три причины, по которым вам не удается создать впечатляющий эффект "смоки айз".

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Один из наиболее сложных приемов в макияже — "смоки айз". Для многих визажистов создание идеального "смоки" безупречно — это еще более трудная задача, если вы пытаетесь сделать его сами. Мы раскроем вам, какие ошибки могут привести к тому, что вместо изящной красотки вы окажетесь похожи на печальную панду.

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Недостаточно внимания к коже. Использование тонального средства и консилера обязательно, даже если ваша кожа кажется безупречной. Синячки под глазами и мелкие сосудики могут отвлечь от макияжа. Также не забывайте о бровях — они также должны быть аккуратно подготовлены. Не прокрашиваете ресницы. Даже если у вас есть черные ресницы, тушь обязательна. Без нее макияж будет выглядеть не завершенным, и ресницы могут опуститься вниз, разрушив весь образ. Неподходящие оттенки. Выбор оттенков для "смоки айз" зависит от цветотипа. Слишком темные цвета могут выглядеть слишком агрессивно, особенно на светлой коже. Поэтому лучше выбирать растушевку на коричневой базе, особенно для блондинок. Использование черных матовых теней лучше оставить для особых случаев, так как они могут выглядеть странно даже на ярких брюнетках.