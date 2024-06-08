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Три главные ошибки при создании смоки айз: как избежать пандового эффекта

Три причины, по которым вам не удается создать впечатляющий эффект "смоки айз".

1:21
Моя семья » Красота и стиль

Один из наиболее сложных приемов в макияже — "смоки айз". Для многих визажистов создание идеального "смоки" безупречно — это еще более трудная задача, если вы пытаетесь сделать его сами. Мы раскроем вам, какие ошибки могут привести к тому, что вместо изящной красотки вы окажетесь похожи на печальную панду.

Три причины, по которым вам не удается создать впечатляющий эффект "смоки айз".
Фото: unsplash.com by Alysa Bajenaru is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Недостаточно внимания к коже. Использование тонального средства и консилера обязательно, даже если ваша кожа кажется безупречной. Синячки под глазами и мелкие сосудики могут отвлечь от макияжа. Также не забывайте о бровях — они также должны быть аккуратно подготовлены.
  2. Не прокрашиваете ресницы. Даже если у вас есть черные ресницы, тушь обязательна. Без нее макияж будет выглядеть не завершенным, и ресницы могут опуститься вниз, разрушив весь образ.
  3. Неподходящие оттенки. Выбор оттенков для "смоки айз" зависит от цветотипа. Слишком темные цвета могут выглядеть слишком агрессивно, особенно на светлой коже. Поэтому лучше выбирать растушевку на коричневой базе, особенно для блондинок. Использование черных матовых теней лучше оставить для особых случаев, так как они могут выглядеть странно даже на ярких брюнетках.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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