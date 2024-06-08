Мьюнинг: простые упражнения для подтяжки лица и улучшения облика

Разбираемся, что такое мьюнинг и как он изменяет ваш облик

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Этот метод подтяжки лица был разработан не косметологом, а врачом-ортодонтом. Для его применения не требуется никаких дополнительных средств или тренажеров. Просто уделяйте ему 10 минут в день, чтобы увидеть результаты.

Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Что такое мьюнинг? Ортодонт Майкл Мью исследовал строение челюсти и черепа человека, чтобы понять, какие факторы влияют на скульптуру лица и прикус. Он обнаружил, что ключевую роль играет максилла, верхняя челюсть и центральная лицевая кость. Недостаточное укрепление этой кости может привести к ее опущению со временем, что влечет за собой провисание тканей лица.

Майкл Мью разработал несколько упражнений, которые изначально предназначались для улучшения прикуса, но пациенты заметили, что их лицо приобретает более выразительный вид. Этот побочный эффект стал поводом для патентования мьюнинга как косметологической процедуры.

Как выполнять упражнения? Техника настолько проста, что вам не потребуется выделять для этого отдельное время. Просто помните о мьюнинге и выполняйте его в течение дня. Положите язык за зубы, прижмите его к небу с некоторым усилием. Это правильное анатомическое положение языка поможет максилле и всем остальным частям лица занять свои места. Постепенно кожа подтягивается, а морщины уменьшаются.

Важно правильно расположить язык: он должен находиться в небольшой выемке за передними зубами. Чтобы найти эту точку, сделайте глоток воды и посмотрите, где оказался язык.