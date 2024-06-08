Топ косметических процедур для сохранения молодости до 40: советы эксперта

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Косметические процедуры, которые стоит опробовать до достижения 40-летнего возраста

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В каждом десятилетии мы сталкиваемся с различными изменениями во внешности. Врач-дерматолог и косметолог Татьяна Баллирано поделилась топом процедур, которые стоит опробовать до достижения 40 лет.

Косметические процедуры, которые стоит опробовать до достижения 40-летнего возраста
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Инъекции ботокса могут быть полезны после 30 лет, особенно если другие методы увлажнения и устранения морщин неэффективны. Мезотерапия и биоревитализация помогут восстановить упругость и увлажнение кожи. Ультразвуковой пилинг рекомендуется проводить ежегодно для поддержания здоровья кожи и замедления процессов старения.

Кроме того, Татьяна рекомендует дополнительные процедуры, такие как гидроджет, матричный RF-лифтинг, фотоомоложение и легкие пилинги.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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