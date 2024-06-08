Топ косметических процедур для сохранения молодости до 40: советы эксперта

В каждом десятилетии мы сталкиваемся с различными изменениями во внешности. Врач-дерматолог и косметолог Татьяна Баллирано поделилась топом процедур, которые стоит опробовать до достижения 40 лет.
Инъекции ботокса могут быть полезны после 30 лет, особенно если другие методы увлажнения и устранения морщин неэффективны. Мезотерапия и биоревитализация помогут восстановить упругость и увлажнение кожи. Ультразвуковой пилинг рекомендуется проводить ежегодно для поддержания здоровья кожи и замедления процессов старения.
Кроме того, Татьяна рекомендует дополнительные процедуры, такие как гидроджет, матричный RF-лифтинг, фотоомоложение и легкие пилинги.
Тля - один из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в садах и огородах. Эти мелкие сосущие насекомые высасывают соки из растений, вызывая их ослабление, деформацию листьев и даже гибель. Бороться с ними непросто, но есть простой и эффективный способ - приготовить домашний инсектицидный раствор.