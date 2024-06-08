Топ косметических процедур для сохранения молодости до 40: советы эксперта

Косметические процедуры, которые стоит опробовать до достижения 40-летнего возраста

0:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В каждом десятилетии мы сталкиваемся с различными изменениями во внешности. Врач-дерматолог и косметолог Татьяна Баллирано поделилась топом процедур, которые стоит опробовать до достижения 40 лет.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Инъекции ботокса могут быть полезны после 30 лет, особенно если другие методы увлажнения и устранения морщин неэффективны. Мезотерапия и биоревитализация помогут восстановить упругость и увлажнение кожи. Ультразвуковой пилинг рекомендуется проводить ежегодно для поддержания здоровья кожи и замедления процессов старения.

Кроме того, Татьяна рекомендует дополнительные процедуры, такие как гидроджет, матричный RF-лифтинг, фотоомоложение и легкие пилинги.