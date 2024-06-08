Осторожно: опасности неправильного массажа лица, о которых вам молчат

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Массаж лица: неожиданные последствия, которые могут быть умолчаны

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Массаж лица обещает разрешить проблемы с отеками и придать коже свежий вид, но лишь в случае, если его проводит квалифицированный специалист. Впрочем, о негативных последствиях неправильного массажа мало кто говорит. Мы беседовали с людьми, которые не только не достигли желаемого результата, но и столкнулись с проблемами из-за неумелого массажа. Поэтому будьте осторожны!

Массаж лица: неожиданные последствия, которые могут быть умолчаны
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
  • Инфекция: важно, чтобы специалист обработал руки антисептиком и тщательно вымыл их. В противном случае, вы рискуете получить раздражение или даже серьезные проблемы, такие как распространение демодекса. Убедитесь, что ваш косметолог тщательно обрабатывает руки и инструменты перед массажем.
  • Акне: если у вас проблемная кожа, подумайте трижды, прежде чем делать массаж. Даже на этапе выздоровления массаж может ухудшить состояние кожи. Это особенно важно при наличии акне, так как неправильный массаж может усугубить проблему.
  • Растяжение кожи: несоблюдение массажных линий и давления может привести к растяжению кожи и раннему птозу. Важно удостовериться, что массажист следует за правильной техникой, иначе вы рискуете повредить кожу.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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