Отпускная подготовка: топ бьюти-процедур для совершенного пляжного образа

Перед тем как отправиться в отпуск, многие хотят быть максимально подготовленными, чтобы блеснуть на пляже. Косметолог Виктория Шилова поделилась советами о том, какие косметические процедуры помогут привести себя в порядок непосредственно перед вылетом на курорт.
Один из важных шагов — лимфодренажный массаж, который помогает справиться с отечностью и придать стройность ногам. Пройдя несколько сеансов, можно привести фигуру в форму, но оптимальным решением будет курс из пяти процедур.
Легкие пилинги подготовят кожу к получению ровного загара, при этом не нанося ей вреда. Газожидкостный пилинг и аквапилинг — отличный выбор для борьбы с гиперкератозом, однако важно ухаживать за кожей после процедуры, чтобы избежать пигментации.
Ламинирование ресниц и бровей поможет достичь естественного объема без необходимости использовать декоративную косметику, которая может размазаться из-за жары и воды.
Биоревитализация — еще одна полезная процедура перед отпуском, которая поможет коже восстановиться после сильного воздействия УФ-лучей на курорте. Лучше провести процедуру за неделю до поездки, чтобы кожа успела восстановиться и препарат начал действовать.
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