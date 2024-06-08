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Попа как идеал: разбираем 5 мифов о тренировке ягодиц

Попа как орех: развенчиваем пять мифов о приседаниях

2:10
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Когда речь заходит о создании идеальной фигуры, для многих женщин приоритетом становится не живот или грудь, а именно ягодицы — они придают уверенности в джинсах, платье и на пляже. Однако большинство женщин не достигает желаемой формы, потому что недостаточно тренирует свои ягодичные мышцы. В этой статье мы рассмотрим и развенчаем 5 распространенных мифов о тренировке ягодиц.

Попа как орех: развенчиваем пять мифов о приседаниях
Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Миф 1: ягодицы можно тренировать только с использованием тяжелых весов. Хотя некоторые исследования указывают на важность тяжелых весов для тренировки быстро сокращающихся мышечных волокон, сбалансированный подход, включающий и тренировку на гипертрофию с большим числом повторений, не менее важен для максимального роста мышц.

Миф 2: приседания — достаточное упражнение для идеальной попы. Исследования показывают, что приседания в сочетании с другими упражнениями, такими как становая тяга и гиперэкстензия, обеспечивают наилучшие результаты в развитии ягодичных мышц.

Миф 3: достаточно тренировать ягодицы один раз в неделю. Оптимальная частота тренировок зависит от ряда факторов, включая тип мышечных волокон и индивидуальные особенности организма. Для больших мышц, таких как ягодицы, частота тренировок может составлять два-три раза в неделю.

Миф 4: нет необходимости в разнообразии упражнений. Исследования показывают, что различные части большой ягодичной мышцы требуют разнообразных движений для оптимального развития. Поэтому стоит включать в программу тренировок разнообразные упражнения, такие как становая тяга, приседания и гиперэкстензия.

Миф 5: боль и дискомфорт необходимы для роста мышц. На самом деле, боль и дискомфорт после тренировки могут указывать на мышечную травму, что может замедлить процесс восстановления и роста мышц. Вместо этого фокусируйтесь на правильной технике выполнения упражнений и ощущении мышц.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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