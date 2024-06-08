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Ходьба для похудения: как сделать прогулки эффективными для вашей фигуры

Как ходить, чтобы эффективно сжигать лишний жир

2:13
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Рецепт идеальной фигуры и избавления от лишнего веса прост и известен всем: правильное питание и физическая активность. Однако не каждый может заставить себя делать утреннюю зарядку или посещать спортзал. Есть доступный способ поддерживать форму и оставаться активным — это ходьба.

Как ходить, чтобы эффективно сжигать лишний жир
Фото: commons.wikimedia.org by Nadia Jamnik vanijah is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Прогулки могут помочь избавиться от лишних килограммов и улучшить общее самочувствие, если следовать нескольким рекомендациям специалистов. Кстати, проходить десять тысяч шагов в день не обязательно — это всего лишь маркетинговый трюк для продажи шагомеров.

Преимущества ходьбы для похудения:

  • Доступность для всех и отсутствие необходимости в специальном инвентаре.
  • Возможность для людей с ограничениями по здоровью заниматься этой активностью.
  • Тренировка мышц ног, ягодиц и спины.
  • Увеличение уровня эндорфинов в крови.
  • Формирование правильной осанки.

Возможность совмещать прогулки с повседневными делами, такими как выгуливание собаки, поход в магазин или возвращение с работы пешком.
Как эффективно использовать ходьбу для похудения: Для достижения результата важно учитывать продолжительность и интенсивность прогулок. Гуляйте по маршрутам с подъемами, чтобы активнее работали мышцы ног. Чередуйте быстрый и медленный темп, чтобы сжигать больше калорий и давать мышцам восстановиться. Ходите от 60 до 120 минут в день, разделяя это время на две прогулки, например, утром и вечером.

Соблюдайте правильную технику ходьбы: выберите удобную обувь (кеды, кроссовки или ботинки на плоской подошве), расслабьте плечи, держите голову прямо и раскачивайте руками в такт шагов. Выбирайте комфортное время для прогулок, учитывая свои циркадные ритмы. Утренние прогулки запускают процесс жиросжигания быстрее, а вечерние помогают снять стресс и улучшить сон.

Помните, что результат от ходьбы может проявиться не так быстро, как от тренировок в зале, но он обязательно будет, если регулярно гулять и придерживаться этой привычки.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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