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Завтрак: ключ к энергичному дню и здоровому питанию

Какие продукты выбрать на завтрак, чтобы поддерживать здоровье и избежать лишний вес

1:29
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Утренний захватывающий ритм часто оставляет нам мало времени на тщательное приготовление завтрака, и вместо этого мы обращаемся к быстрым и не всегда здоровым вариантам, таким как кофе с бутербродом или круассанами, приобретенными в спешке. Однако, нутрициолог Елизавета Девяткова объясняет, что правильно подобранный завтрак является ключом к эффективному питанию в начале дня.

Какие продукты выбрать на завтрак, чтобы поддерживать здоровье и избежать лишний вес
Фото: commons.wikimedia.org by JurriaanH is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вместо быстрых углеводов, которые быстро повышают и затем понижают уровень сахара в крови, предпочтительнее выбирать медленные углеводы, такие как каши. Кроме того, белки, такие как курица, рыба, тофу или морепродукты, в сочетании с зелеными овощами, могут обеспечить стабильный уровень сахара в крови и положительно влиять на энергию и настроение в течение долгого времени.

Жиры также играют важную роль, обеспечивая организм долгосрочной энергией и уменьшая чувство голода. Растительные масла и авокадо являются хорошими источниками полезных жиров.

Клетчатка, которая содержится в таких продуктах, как бобовые, ягоды, киноа, семена чиа, овсяные отруби и овощи, не только помогает в пищеварении и насыщает, но и способствует здоровью кишечника. Важно избегать смешивания белков с углеводами и следовать принципу сочетания больших порций салата с каждым приемом пищи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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