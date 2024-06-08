Эффективные ванночки для ног: борьба с отечностью легко и эффективно

Четыре специальные ванночки для ног, которые эффективно уменьшат отечность

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ежедневные перемещения, будь то на работу, тренировки или прогулки, часто заставляют нас пройти долгие расстояния, что может привести к отечности ног. Флеболог Дарья Золотина представляет нам четыре эффективные ванночки, которые могут помочь справиться с этой проблемой при регулярном использовании.

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Лимонная ванночка не только помогает уменьшить отечность, но и освежает и тонизирует организм. Для ее приготовления необходимо отварить кожуру нескольких лимонов в литре воды, после чего опустить ноги в получившийся настой на полчаса.

Ванночка с хвощем, легко доступным в аптеках, также эффективно справляется с отечностью. Для подготовки нужно заливать сухую траву хвоща кипятком, настаивать пять минут, процедить и добавить в тазик с литром воды. Принимать такую ванночку рекомендуется не более полутора часов.

Горчичная ванночка, приготовленная с добавлением сухой горчицы и морской соли, также способствует снижению отечности. Эксперт советует сочетать такие процедуры с приемом мочегонных средств для усиления эффекта, однако рекомендуется предварительная консультация с врачом.

Дубовая ванночка, приготовленная с отваром коры дуба и ивы, также эффективно борется с отечностью. Ноги следует держать в ванночке не более получаса, и эту процедуру можно повторять ежедневно.