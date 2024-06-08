Подростковая акне: как помочь и когда обращаться за помощью

Как помочь подростку справиться с проблемой угревой сыпи

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Проблемы с кожей могут значительно затруднить жизнь подросткам, и не всегда обычные косметические средства от прыщей оказываются эффективными. Врач-косметолог и нутрициолог Ксения Эллинская объясняет, что угревая сыпь может появиться у детей уже в девятилетнем возрасте, а не только в период подросткового полового созревания. Эта проблема может затронуть не только лицо, но и другие области тела, такие как спина, грудь и плечи.

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Гормональная перестройка в период подросткового развития и генетическая предрасположенность могут спровоцировать появление угревой сыпи. Однако также нарушения питания, стресс, прием лекарств и эндокринологические проблемы могут усугубить эту проблему. Угревая сыпь не только причиняет физический дискомфорт, но также может сильно подорвать самооценку подростка и оставить неприятные осложнения, такие как расширенные поры и рубцы.

Основное правило, которое следует помнить, — нельзя выдавливать прыщи, так как это может привести к увеличению их количества и образованию рубцов на коже. При первых признаках проблем с кожей у подростка, таких как мелкие прыщи, шелушение и нездоровый цвет кожи, важно начать использовать специальные медицинские средства для ухода за проблемной кожей.

Эллинская рекомендует использовать гели или пенки для очищения кожи дважды в день, а также увлажняющие кремы с салициловой кислотой один раз в день. Для усиления отшелушивающего эффекта можно использовать вечером очищающие средства с содержанием кислот. Также дополнительно можно использовать гоммажи с искусственными гранулами.

Важно позволить подростку использовать тональное средство, если он хочет замаскировать проблемы кожи, но следует выбирать качественные средства с легкой текстурой, которые не будут закупоривать поры. Такие средства можно найти в серии "для проблемной кожи" у профессиональных аптечных брендов.