Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ведём правильный уход за усами клубники летом
Наташа Королёва оценила потенциальную невестку
Быстрый лимонный пирог с глазурью: нежное бисквитное тесто с ароматом цитрусовых
Жители американских мегаполисов массово выбирают жизнь в провинции
Бабе-Яге в фильме "Молодая Яга" будет 17 лет
PLOS ONE: "противовоспалительная" диета снижает риск сердечной недостаточности
Как стирать одежду в путешествиях: советы и лайфхаки для туристов
Целлюлит уйдет: делайте это
Россиянам рассказали, как поселить кошку и птицу в одном доме
Борьба за идеальную текстуру кожи: как уменьшить расширенные поры на лице

В стремлении к идеальной текстуре кожи: методы уменьшения расширенных пор на лице

1:26
Моя семья » Красота и стиль

Широкие поры на лице — частая косметологическая проблема, вызванная различными факторами. Врач-дерматовенеролог и косметолог, Оксана Павленко, объясняет, что поры выполняют важные функции, такие как дыхание кожи и выделение сала и пота. Однако у разных людей поры могут быть разного размера из-за типа кожи, гормонального дисбаланса, возрастных изменений и генетики.

В стремлении к идеальной текстуре кожи: методы уменьшения расширенных пор на лице
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Хотя невозможно изменить генетические предрасположенности или остановить процессы, такие как половое созревание и старение, сужение пор возможно при помощи правильного ухода за кожей. Регулярная очистка кожи, выбор подходящей косметики для сужения пор, а также регулярное отшелушивание верхнего слоя кожи помогут уменьшить видимость пор и предотвратить их дальнейшее расширение.

В случае возрастного расширения пор, рекомендуется обратиться к косметологу для проведения процедур, способствующих улучшению состояния кожи и стимуляции собственного коллагена. Такие процедуры, как фототерапия, лазерная шлифовка и микроигольчатый RF-лифтинг, могут быть эффективными методами борьбы с этой проблемой.

Знание основных причин расширения пор и методов их сужения поможет поддерживать кожу в здоровом состоянии и достичь желаемого вида лица.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Екатерина Стриженова поздравила мужа Александра Стриженова с юбилеем: "Ты — моя жизнь"

Телеведущая Екатерина Стриженова адресовала трогательные слова супругу Александру Стриженову в его юбилейный день рождения.

Екатерина Стриженова обратилась к мужу в честь его юбилея
Сразу после полива огурцов сделайте это - иначе ваши растения могут погибнуть
Поливаем огурцы - что нужно не забыть сделать потом? Секрет успешного урожая
В США объяснили планы Франции передать ВСУ истребители Mirage 2000
Готовим универсальный кляр: в нём можно жарить всё, от мяса и рыбы до фруктов
Беспилотники НАТО над Чёрным морем пора признать угрозой РФ и сбивать Дмитрий Плотников Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев
Мощные вспышки на Солнце не прекращаются: учёные зафиксировали новую
Полина Гагарина раскрыла правду о Градском: "Он не был моим учителем"
Почему обычная подкормка не подходит для томатов во время цветения
Почему обычная подкормка не подходит для томатов во время цветения
Последние материалы
Бабе-Яге в фильме "Молодая Яга" будет 17 лет
PLOS ONE: "противовоспалительная" диета снижает риск сердечной недостаточности
Как стирать одежду в путешествиях: советы и лайфхаки для туристов
Целлюлит уйдет: делайте это
Россиянам рассказали, как поселить кошку и птицу в одном доме
Экс-звезда "Дома-2" Мария Кулешова родила дочку и намекнула на отцовство Промеса
Продажи легких коммерческих авто в России выросли на 12% в мае
Июнь - ключевое время для защиты перца
В следующем сезоне "Одних из нас" будет 7 эпизодов
Цветовые рекомендации: какие оттенки волос избегать после 50 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников