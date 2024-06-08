Стилист Скороходова поделилась оттенками, которые не рекомендуется выбирать для окрашивания волос после 50

Цветовые рекомендации: какие оттенки волос избегать после 50 лет

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Женщинам после 50 лет рекомендуется избегать окрашивания волос в черный цвет и неестественные оттенки, советует стилист Анна Скороходова.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

По мнению эксперта, черный оттенок может придавать лицу дополнительные годы и подчеркивать недостатки кожи, что может вызвать визуальное увеличение морщин и тусклость цвета кожи. Также стоит избегать желтого блонда, который считается устаревшим и может дешево смотреться. Этот оттенок может лишить даму в возрасте ее естественной привлекательности.

Специалист также отмечает, что яркий рыжий цвет может подчеркнуть покраснение кожи и выглядеть вульгарно, поэтому его следует использовать осторожно или в качестве оттенка. Не рекомендуется также выбирать неестественные цвета вроде синего, розового, фиолетового или зеленого, так как они могут придавать образу странности. Однако, при желании экспериментировать, яркие оттенки можно использовать как дополнительные акценты, например, для мелирования или на мероприятиях в качестве временного декоративного элемента.