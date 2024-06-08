Мастерство нанесения аромата: советы парфюмера для долговременного запаха

Парфюмер Нестерова рассказала о наилучших методах использования ароматов

0:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Химик и парфюмер Валерия Нестерова раскрыла, что выбор места нанесения парфюма зависит от желаемого эффекта. Она рекомендует использовать область головы, поскольку это место, где люди взаимодействуют с окружающими. Для яркого и запоминающегося аромата она предлагает технику "объемного шлейфа" — нанесение духов на заднюю часть шеи, яремную впадину и распыление над головой.

Фото: PxHere by Mareefe is licensed under CC0 Public Domain

Однако, если цель — ненавязчивый аромат, достаточно использовать только одну точку, например, яремную впадину или область роста волос на задней части шеи. Но стоит избегать нанесения парфюма на запястье, так как это место подвержено трению и моется в течение дня, что может снизить интенсивность аромата и изменить его звучание.