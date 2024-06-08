Дерматолог Куроедова поделился советами о том, как обезопасить волосы от воздействия солнечных лучей

Защита волос от солнца: секреты дерматолога

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Все мы осознаем важность применения солнцезащитного крема в жаркое летнее время, чтобы предотвратить повреждение кожи. Но стоит помнить, что солнечные лучи могут негативно сказаться и на состоянии наших волос. Ирина Куроедова, дерматолог, обращает внимание на то, что повреждения от ультрафиолета могут проявиться в виде обесцвечивания, сухости, ломкости, секущихся кончиков и истончения волос.

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На первый взгляд может показаться, что солнечный свет только благоприятно влияет на пряди, придавая им приятный оттенок после отпуска. Однако действительность оказывается иной. Длительное воздействие ультрафиолетовых лучей UVA и UVB может повредить кутикулу — внешнее покрытие волос, что сказывается на их внешнем виде и состоянии. Основываясь на ощущениях и реакции волос на обычную укладку, можно определить, повреждены ли они солнцем. Они становятся сухими, неуправляемыми и не держат укладку. Кроме того, ультрафиолет может изменить цвет волос, делая их светлее. Дерматологи советуют использовать солнцезащитные средства для волос, содержащие активные ингредиенты, такие как авобензон, октиноксат и оксид цинка, которые образуют барьер на поверхности волос, защищая их от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

При нанесении таких средств важно уделить внимание макушке головы, где волосы наиболее подвержены прямым солнечным лучам. Независимо от использования солнцезащитного крема для волос, рекомендуется защищать голову от солнечных лучей при помощи шарфов, широкополых шляп или зонтиков, а также оставаться дома в пиковые часы солнечной активности. Если же вы планируете купаться в бассейне, важно использовать специальные шапочки для плавания или собирать волосы в высокий пучок, чтобы минимизировать контакт с хлорированной водой, которая также может повредить их.