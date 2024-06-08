Макияжные лайфхаки: как скрыть второй подбородок и подчеркнуть естественную красоту

Визажисты делятся секретами, как скрыть второй подбородок с помощью макияжа, помогая женщинам с проблемной линией подбородка выглядеть более уверенно.
Один из методов — акцент на глазах, что не только придает выразительности лицу, но и отвлекает внимание от проблемной зоны. Они рекомендуют избегать слишком яркого макияжа глаз, чтобы не создать дисбаланс в общем образе.
Другой прием — контуринг лица, который придает объем и форму, делая лицо более выразительным. Наносить тушь на ресницы и выбирать подходящий цвет помады для создания акцента на губах также поможет отвлечь внимание от нижней части лица.
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