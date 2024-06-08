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Солнечная Защита: как сохранить красоту волос в отпуске

Эффективные советы по защите волос от солнца

0:56
Моя семья » Красота и стиль

Подготовка к отпуску включает не только маникюр и загар в солярии, но и защиту волос от негативного воздействия солнца. Отсутствие головного убора может привести к перегреву волос и их выгоранию, поэтому носите шляпы или платки, даже когда купаетесь. Плойки и выпрямители лучше оставить дома, чтобы избежать повреждения волос на фоне солнечных лучей.

Эффективные советы по защите волос от солнца
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Используйте солнцезащитные средства для волос, содержащие фильтры и ухаживающие компоненты, чтобы предотвратить перегрев и выгорание. Не забывайте о влажности — берите с собой увлажняющие шампуни и маски, чтобы поддерживать здоровье волос во время отпуска. После возвращения из отпуска рекомендуется посетить салон для глубокого увлажнения и питания волос, а также для обновления окрашивания, чтобы восстановить их после воздействия солнечных лучей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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