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Секреты стиля: как выглядеть стройнее и выше при невысоком росте

Стилист Симонова поделилась советами о выборе одежды для людей с невысоким ростом

1:01
Моя семья » Красота и стиль

Стилист и имидж-тренер Ольга Симонова рассказала, что для создания впечатления стройности и увеличения роста визуально следует создавать вертикальные линии и выделять "точки красоты" в образе. Невысокий рост часто скрывает пропорции и может создавать впечатление полноты. Для коррекции этого эффекта рекомендуется выбирать модели одежды, которые создают впечатление длинных ног и высокой талии, такие как джинсы, брюки и юбки с высокой посадкой.

Стилист Симонова поделилась советами о выборе одежды для людей с невысоким ростом
Фото: commons.wikimedia.org by Christoph2109 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Цветовая вертикаль также помогает визуально вытянуть силуэт, поэтому рекомендуется использовать одежду близких по оттенкам цветов, чтобы не создавать контрастов, которые могут делить фигуру на части.

Эксперт отмечает, что невысоким людям стоит демонстрировать "точки красоты", такие как щиколотки и ключицы, чтобы придать образу легкости и воздушности, а также создать визуальный эффект стройности и увеличения роста.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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