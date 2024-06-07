Летний уход за волосами: шесть советов для их защиты и восстановления

Лето наступило, и с ним пришли солнце, море и песок, которые, хоть и приятно влияют на настроение, но не так хорошо воздействуют на наши волосы. Они становятся сухими и грубыми, требуя особого внимания и ухода. Почему же волосы страдают особенно сильно в это время года? Причины могут быть разные, начиная от вредных солнечных лучей и заканчивая хлоркой в бассейне. Вот несколько важных советов, которые помогут вам защитить ваши волосы этим летом:
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Носите шляпу или используйте кондиционер перед выходом на улицу: шляпа поможет защитить волосы от повреждений, вызванных солнечными лучами. Если шляпа не ваш вариант, можно воспользоваться кондиционером, который поможет сохранить влагу в волосах.
Пользуйтесь масками для волос: регулярное применение питательных масок поможет восстановить волосы после их воздействия на солнце и соленой воде.
Используйте увлажняющие шампуни и кондиционеры: в летний период рекомендуется заменить обычные шампуни и кондиционеры на более увлажняющие варианты.
Оставьте в стороне термические инструменты: выберите естественные способы укладки волос, чтобы избежать дополнительного повреждения от термических инструментов.
Подготовьтесь к солнцу, морю и песку: перед купанием в бассейне ополосните волосы под холодной водой и нанесите увлажняющую маску. Используйте солнцезащитный спрей для волос, чтобы защитить их от ультрафиолета.
Посетите салон: регулярные визиты в салон помогут выяснить состояние ваших волос и подобрать подходящие процедуры и средства для ухода за ними.
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