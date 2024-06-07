Секреты молодой кожи: влияние образа жизни на процесс старения

Как предотвратить старение кожи: советы врача-косметолога Дараселии

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-косметолог и дерматовенеролог Софико Дараселия сообщила, что кожа может начать стареть из-за неправильного образа жизни, чрезмерного воздействия солнечных лучей и стрессов. Она подчеркнула важность соблюдения норм сна, поскольку недостаток сна влияет на гормональный статус, выработку коллагена и состояние кожи, что ускоряет её старение.

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Дараселия также отметила, что алкоголь усиливает отечность лица, повреждает сосуды, особенно в области щек, и ускоряет старение, особенно при регулярном употреблении в больших количествах. Неправильное питание и малоподвижный образ жизни также способствуют быстрому старению кожи.

Кроме того, длительное пребывание под солнечными лучами разрушает коллагеновые волокна и вызывает пигментацию, поэтому важно использовать солнцезащитные кремы. Частые стрессы негативно влияют на гормональный фон и обмен веществ, ухудшая состояние кожи и других тканей, таких как связочный аппарат, жировые пакеты на лице и волокна коллагена.

Профилактика стрессов является важным аспектом в сохранении молодости кожи, заключила косметолог.