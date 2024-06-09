Советы по нанесению парфюма: как сохранить аромат на долгое время

Пять правил нанесения парфюма, которые продлят его стойкость

2:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для того чтобы ваша любимая парфюмерия сохраняла свою ароматическую интенсивность на протяжении длительного времени, следуйте этим базовым правилам нанесения от instyle.com. Джонни Сварбрик, креативный директор Fragrance Du Bois, утверждает, что правильное использование духов обеспечит максимальное раскрытие его слоев и идеальное взаимодействие с естественными маслами кожи, создавая уникальный запах для вас и окружающих.

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Увлажнение кожи

После принятия душа нанесите на тело лосьон без ароматизатора. Это позволит коже лучше впитывать парфюм, сохраняя её натуральные масла и гарантируя долговечность и индивидуальность аромата.

Применение на точки пульса

Нанесите аромат на точки пульса — запястья, внутреннюю часть локтей, шею и область под коленями. Тепло тела активирует и усиливает молекулы аромата, делая его более стойким и интенсивным.

Дайте аромату впитаться

Не трите запястья после нанесения аромата, это может изменить его молекулярную структуру и ухудшить стойкость. Избегайте распыления духов в воздух. Сварбрик рекомендует прямое нанесение парфюма на кожу для наилучшего взаимодействия запахом тела.

Наслоение ароматов

Наслоение ароматов продлит их долговечность, особенно если использовать продукты с одинаковой ольфакторной группой. Смешивая разные духи, удостоверьтесь, что их ноты гармонично дополняют друг друга, увеличивая стойкость парфюмерной композиции.

Контроль нанесения

Не переусердствуйте с распылением. От одного до трех раз — это оптимальное количество. Если вы перенасытите аромат, это может привести к головной боли или тошноте.

Следуя этим советам, вы сможете продлить стойкость аромата и создать уникальный запах, который подчеркнет вашу индивидуальность.