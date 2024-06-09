Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рубленые куриные котлеты: готовим их с майонезом и луком для сочности
Мария Порошина в тайне стала женой
Гоген Солнцев признался в лечении бывшей жены от алкоголизма без её ведома
Спасаем землянику и яблоки от распространенных грибковых болезней
Эфирные масла борщевика будут использовать для производства средств защиты растений
Три продукта, которые запрещены чирлидершам
Советы по обновлению кухонного интерьера с помощью покраски
Маша Распутина рассказала о проблемах с дочерью, бросившей учебу и посещающей ток-шоу
Туристам рассказали, что делать при потере смартфона в отпуске
Советы по нанесению парфюма: как сохранить аромат на долгое время

Пять правил нанесения парфюма, которые продлят его стойкость

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Для того чтобы ваша любимая парфюмерия сохраняла свою ароматическую интенсивность на протяжении длительного времени, следуйте этим базовым правилам нанесения от instyle.com. Джонни Сварбрик, креативный директор Fragrance Du Bois, утверждает, что правильное использование духов обеспечит максимальное раскрытие его слоев и идеальное взаимодействие с естественными маслами кожи, создавая уникальный запах для вас и окружающих.

Пять правил нанесения парфюма, которые продлят его стойкость
Фото: commons.wikimedia.org by Disdero is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Увлажнение кожи

После принятия душа нанесите на тело лосьон без ароматизатора. Это позволит коже лучше впитывать парфюм, сохраняя её натуральные масла и гарантируя долговечность и индивидуальность аромата.

Применение на точки пульса

Нанесите аромат на точки пульса — запястья, внутреннюю часть локтей, шею и область под коленями. Тепло тела активирует и усиливает молекулы аромата, делая его более стойким и интенсивным.

Дайте аромату впитаться

Не трите запястья после нанесения аромата, это может изменить его молекулярную структуру и ухудшить стойкость. Избегайте распыления духов в воздух. Сварбрик рекомендует прямое нанесение парфюма на кожу для наилучшего взаимодействия запахом тела.

Наслоение ароматов

Наслоение ароматов продлит их долговечность, особенно если использовать продукты с одинаковой ольфакторной группой. Смешивая разные духи, удостоверьтесь, что их ноты гармонично дополняют друг друга, увеличивая стойкость парфюмерной композиции.

Контроль нанесения

Не переусердствуйте с распылением. От одного до трех раз — это оптимальное количество. Если вы перенасытите аромат, это может привести к головной боли или тошноте.

Следуя этим советам, вы сможете продлить стойкость аромата и создать уникальный запах, который подчеркнет вашу индивидуальность.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Муравьи погибают вмиг: выливаю на муравейник простой раствор — уничтожает вредителя без вреда для растений

Дачные муравьи могут стать настоящей проблемой. Одно простое средство поможет победить вредителей.

Нашатырный спирт поможет в борьбе с муравьями
Важная подкормка смородины в июне
Во время налива ягод подкормите смородину этим: залог сладких и вкусных плодов
Туристический сезон в Крыму 2024: пустые пляжи и высокие цены
От белого налёта на ягодах крыжовника поможет избавиться простое средство: 1-2 литра под куст — и болезни нет
Переброска резервов ВСУ на Харьковский фронт сказалась на других направлениях Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова
Григорий Лепс хочет открыть свое кладбище
Сводка с фронта: над Часовым Яром российский флаг, наступление "штормов" ВС РФ в Липцах
Названа главная ошибка водителей при обгоне грузовиков, которую легко избежать
Названа главная ошибка водителей при обгоне грузовиков, которую легко избежать
Последние материалы
Science Advances: поломка комплекса молекул TOM связана с болезнью Паркинсона
Эксперты рассказали, какие животные предсказывают землетрясения
Скумбрия насыщает организм витамином D и полезными жирами
В мексиканском штате Чиуауа лагуна стала ловушкой для тысячи рыб
Манная каша без комочков: рассказываем, как этого добиться
Неизвестный сигнал из космоса каждый час приходит на Землю
Макияж оленьи глаза: пять шагов к взгляду, как у Бэмби
Эрик Крипке заявил, что знает, чем закончится сериал "Пацаны"
В Петербурге возведут небоскреб высотой более 700 метров
Татьяна Буланова прокомментировала финансовые трудности супруга
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников