Макияж оленьи глаза: пошаговое руководство для открытого и наивного взгляда

Макияж, вдохновленный животными давно стал трендом бьюти-индустрии. Одним из таких образов являются оленьи глаза — стиль, который придает взгляду открытость и наивность. Визажист Джо Бейкер описывает их как «глаза Бэмби, кукольные, округлые глаза», противоположность хищным и острым кошачьим глазам. Портал instyle.com рассказывает, как можно достичь этого эффекта в пять шагов.
Чтобы макияж ложился ровно и держался долго, начните с праймера под тени. Нанесите его на веки и под глаза, чтобы увлажнить и разгладить кожу.
Для создания открытого взгляда подведите ресничный край коричневым карандашом. Это добавит объема ресницам и создаст эффект мягкой дымки. Нанесите лайнер вдоль нижнего ресничного края и растушуйте его пальцем, избегая четких линий.
Добавьте нейтральные тени, чтобы подчеркнуть форму глаза. Нанесите более светлый оттенок на подвижное веко, а затем используйте мягкий коричневый для создания овальной складки.
Для дополнительного увеличения глаз нанесите бежевый или белый карандаш на ватерлинию. Это создаст иллюзию более широкого и открытого взгляда.
Ресницы играют ключевую роль в завершении образа. Для более драматичного эффекта можно использовать черную тушь. Нанесите её на верхние и нижние ресницы, чтобы добавить объем и выразительность взгляду.
Следуя этим пяти шагам, вы сможете создать идеальный образ с широко раскрытыми, оленьими глазами.
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