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Макияж оленьи глаза: пошаговое руководство для открытого и наивного взгляда

Макияж оленьи глаза: пять шагов к взгляду, как у Бэмби

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Макияж, вдохновленный животными давно стал трендом бьюти-индустрии. Одним из таких образов являются оленьи глаза — стиль, который придает взгляду открытость и наивность. Визажист Джо Бейкер описывает их как «глаза Бэмби, кукольные, округлые глаза», противоположность хищным и острым кошачьим глазам. Портал instyle.com рассказывает, как можно достичь этого эффекта в пять шагов.

Макияж оленьи глаза: пять шагов к взгляду, как у Бэмби
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Шаг 1: Подготовка кожи вокруг глаз

Чтобы макияж ложился ровно и держался долго, начните с праймера под тени. Нанесите его на веки и под глаза, чтобы увлажнить и разгладить кожу.

Шаг 2: Подведение ресничного края

Для создания открытого взгляда подведите ресничный край коричневым карандашом. Это добавит объема ресницам и создаст эффект мягкой дымки. Нанесите лайнер вдоль нижнего ресничного края и растушуйте его пальцем, избегая четких линий.

Шаг 3: Создание теневого контраста

Добавьте нейтральные тени, чтобы подчеркнуть форму глаза. Нанесите более светлый оттенок на подвижное веко, а затем используйте мягкий коричневый для создания овальной складки.

Шаг 4: Работа с ватерлинией

Для дополнительного увеличения глаз нанесите бежевый или белый карандаш на ватерлинию. Это создаст иллюзию более широкого и открытого взгляда.

Шаг 5: Завершение тушью

Ресницы играют ключевую роль в завершении образа. Для более драматичного эффекта можно использовать черную тушь. Нанесите её на верхние и нижние ресницы, чтобы добавить объем и выразительность взгляду.

Следуя этим пяти шагам, вы сможете создать идеальный образ с широко раскрытыми, оленьими глазами.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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