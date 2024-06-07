Дерматолог раскрывает секреты ухода за кожей после 50 лет

Состояние кожи после 50 лет во многом зависит от гормонального фона и качества ухода за ней в 30-летнем возрасте, заявила дерматолог-косметолог Светлана Лапина. По словам эксперта, возрастные гормональные изменения заметно отражаются на состоянии кожи. Подбор антивозрастного ухода осуществляется с учетом исходного состояния кожи, качества предыдущего ухода и запросов пациента.
После 50 лет происходит изменение структуры эпидермиса, волос и ногтей, предупредила Лапина. В уходовых средствах должны присутствовать компоненты с эстрогеноподобным действием (например, экстракты сои, клевера, хмеля), лифтинговые добавки (гидролизованный коллаген, мукополисахариды, гиалуроновая кислота), а также питательные и увлажняющие ингредиенты.
Существуют также специальные процедуры, замедляющие старение кожи, такие как инъекции и аппаратные методы, подчеркнула дерматолог.
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