Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт рассказал, что будет с НАТО после ударов по РФ западным оружием
Россиянам ответили, почему кошка не дает трогать свои лапы
MNRAS: Млечный Путь врезался в другую галактику около 3 млрд лет назад
Прохор Шаляпин высказался о непростых отношениях со Стасом Пьехой
Актёр Джейк Джилленхол признался, что плохое зрение оказалось полезно в его профессии
Нашатырный спирт поможет в борьбе с тлёй
Как выросли цены на продукты для винегрета?
Финансовый аналитик Беляев: Пшеница — биржевой товар
Дональд Трамп назвал Нурмагомедова умным парнем
Советы стилиста: как сохранить ваши волосы здоровыми и красивыми во время отпуска на пляже

Как подготовить волосы к сезону на пляже

2:26
Моя семья » Красота и стиль

Вы заботитесь о своих волосах так же, как и о выборе идеального купальника перед отъездом на пляж. Под солнечным небом и в соленой воде ваши локоны нуждаются в особом внимании, чтобы остаться красивыми и здоровыми. Евгения Куклина, стилист с опытом, предлагает несколько советов, которые помогут вам сохранить свою шевелюру в идеальном состоянии во время отпуска.

Как подготовить волосы к сезону на пляже
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Перед тем как отправиться в отпуск, важно понимать, что не следует делать. Не стоит экспериментировать с окрашиванием или химическими процедурами непосредственно перед поездкой. Солнечное воздействие и соленая вода могут разрушить вашу краску, а пористые волосы могут накапливать минералы и хлорку, что приведет к нежелательным последствиям. Помните, что возвратить ваши волосы к здоровому состоянию после таких процедур будет затруднительно.

Когда дело доходит до упаковки чемодана для пляжного отдыха, возьмите с собой ваши обычные средства по уходу за волосами. Независимо от их типа, они нуждаются в постоянном уходе. Дорожные версии ваших любимых продуктов помогут сохранить ваши волосы в хорошем состоянии во время поездки. Это также позволит вам избежать использования непроверенных шампуней и кондиционеров в отеле, которые могут нанести вред вашим уже стрессованным волосам.

Отдайте вашим волосам возможность отдыха. Возможно, это единственное время, когда они могут расслабиться от ежедневного термического воздействия. Не используйте фены и другие приборы для термоукладки; позвольте им естественно высохнуть на воздухе. После дня на солнце нанесите питательную маску для волос, которая поможет восстановить и укрепить их.

Не забывайте о защите ваших волос от солнечного излучения. Используйте специальные средства с SPF, чтобы предотвратить повреждения от ультрафиолета, выцветание и сухость. Кроме того, шляпа с широкими полями станет отличным дополнением к вашему пляжному образу и дополнительной защитой для ваших волос.

И наконец, помните о смягчении повреждений, вызванных хлором и соленой водой. Предварительное ополаскивание волос перед купанием поможет им избежать излишнего впитывания химически обработанной воды из бассейна или моря.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период

Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?

Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
Выращиваем идеальные помидоры с помощью нашатырного спирта
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Пойдут за вами на край света: самые преданные породы кошек
Почему кошка следует за вами в туалет? Секреты кошачьего поведения раскрыты
Куба пригласила АПЛ "Казань" в гости в ответ на визит АПЛ США без приглашения Любовь Степушова Прощупать почву. На Кубу идут четыре российских военных судна Дмитрий Плотников Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев
Флипперы в восторге: рухнул спрос на недвижимость массового сегмента для инвестиций — продавцы идут на уступки
Три в одном: мыльный раствор - универсальный защитник баклажанов от ключевых вредителей
Из-за глобального потепления Северный Ледовитый океан заселила тихоокеанская и атлантическая рыба
Из-за глобального потепления Северный Ледовитый океан заселила тихоокеанская и атлантическая рыба
Последние материалы
Новые правила выбросов в США: замедление перехода на электромобили вызывает критику
На Курилах дефицит отелей для туристов
Дерматолог Галлямова поделилась правилами подготовки кожи к лету
Российский бизнес обеспокоен дефицитом кадров
Печенье с картофельными чипсами: необычный десерт
Юрия Лозу возмутили новые иностранные слова в русском языке
Кинологи объяснили, почему собаки смотрят телевизор
Вспышку повторной новой T CrB, которая бывает раз в 80 лет, ждут в сентябре
Политолог Ведруссов: у Зеленского нет светлого будущего по окончании власти
Хотите сладкую смородину? Не упустите этот важный нюанс полива
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников