Советы стилиста: как сохранить ваши волосы здоровыми и красивыми во время отпуска на пляже

Как подготовить волосы к сезону на пляже

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Вы заботитесь о своих волосах так же, как и о выборе идеального купальника перед отъездом на пляж. Под солнечным небом и в соленой воде ваши локоны нуждаются в особом внимании, чтобы остаться красивыми и здоровыми. Евгения Куклина, стилист с опытом, предлагает несколько советов, которые помогут вам сохранить свою шевелюру в идеальном состоянии во время отпуска.

Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Перед тем как отправиться в отпуск, важно понимать, что не следует делать. Не стоит экспериментировать с окрашиванием или химическими процедурами непосредственно перед поездкой. Солнечное воздействие и соленая вода могут разрушить вашу краску, а пористые волосы могут накапливать минералы и хлорку, что приведет к нежелательным последствиям. Помните, что возвратить ваши волосы к здоровому состоянию после таких процедур будет затруднительно.

Когда дело доходит до упаковки чемодана для пляжного отдыха, возьмите с собой ваши обычные средства по уходу за волосами. Независимо от их типа, они нуждаются в постоянном уходе. Дорожные версии ваших любимых продуктов помогут сохранить ваши волосы в хорошем состоянии во время поездки. Это также позволит вам избежать использования непроверенных шампуней и кондиционеров в отеле, которые могут нанести вред вашим уже стрессованным волосам.

Отдайте вашим волосам возможность отдыха. Возможно, это единственное время, когда они могут расслабиться от ежедневного термического воздействия. Не используйте фены и другие приборы для термоукладки; позвольте им естественно высохнуть на воздухе. После дня на солнце нанесите питательную маску для волос, которая поможет восстановить и укрепить их.

Не забывайте о защите ваших волос от солнечного излучения. Используйте специальные средства с SPF, чтобы предотвратить повреждения от ультрафиолета, выцветание и сухость. Кроме того, шляпа с широкими полями станет отличным дополнением к вашему пляжному образу и дополнительной защитой для ваших волос.

И наконец, помните о смягчении повреждений, вызванных хлором и соленой водой. Предварительное ополаскивание волос перед купанием поможет им избежать излишнего впитывания химически обработанной воды из бассейна или моря.