Секреты здоровой кожи: правила подготовки к лету от дерматолога

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Дерматолог Галлямова поделилась правилами подготовки кожи к лету

1:21
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Существует три основных правила ухода за кожей, которых стоит придерживаться в любое время года: очищение, увлажнение и фотозащита, заявила дерматолог Юлия Галлямова. Врач подчеркнула, что специально готовиться к солнечным дням не нужно, достаточно изменять степень защиты от солнца в зависимости от сезона. Зимой достаточно средств с низким SPF, а весной и летом, при ультрафиолетовом индексе выше трех, нужны средства с SPF не менее 30-50.

Дерматолог Галлямова поделилась правилами подготовки кожи к лету
Фото: openverse.org by ibm4381 is licensed under CC BY 2.0.

Дерматолог также отметила, что многие начинают посещать солярии перед летом, полагая, что это поможет подготовить кожу к солнцу. Однако это ошибочное мнение, так как солярии способствуют ускоренному старению кожи и повышают риск развития рака. Галлямова добавила, что перед посещением солярия нет обязательной процедуры осмотра кожи дерматологом и нет возрастных ограничений.

Еще одним важным аспектом для здоровья кожи является правильное питание. Врач рекомендовала включить в рацион полезные жиры, такие как авокадо, орехи и растительное масло. Эти продукты не только помогут подготовить кожу к солнечным лучам, но и укрепят ее способность противостоять различным стрессам.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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