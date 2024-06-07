Секреты здоровой кожи: правила подготовки к лету от дерматолога

Дерматолог Галлямова поделилась правилами подготовки кожи к лету

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Существует три основных правила ухода за кожей, которых стоит придерживаться в любое время года: очищение, увлажнение и фотозащита, заявила дерматолог Юлия Галлямова. Врач подчеркнула, что специально готовиться к солнечным дням не нужно, достаточно изменять степень защиты от солнца в зависимости от сезона. Зимой достаточно средств с низким SPF, а весной и летом, при ультрафиолетовом индексе выше трех, нужны средства с SPF не менее 30-50.

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Дерматолог также отметила, что многие начинают посещать солярии перед летом, полагая, что это поможет подготовить кожу к солнцу. Однако это ошибочное мнение, так как солярии способствуют ускоренному старению кожи и повышают риск развития рака. Галлямова добавила, что перед посещением солярия нет обязательной процедуры осмотра кожи дерматологом и нет возрастных ограничений.

Еще одним важным аспектом для здоровья кожи является правильное питание. Врач рекомендовала включить в рацион полезные жиры, такие как авокадо, орехи и растительное масло. Эти продукты не только помогут подготовить кожу к солнечным лучам, но и укрепят ее способность противостоять различным стрессам.