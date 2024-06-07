Советы дерматолога по защите кожи от солнца и уходу за обгоревшими участками

Для предотвращения солнечных ожогов необходимо использовать кремы с уровнем защиты не менее 30 SPF, сообщает дерматолог Денис Ласеев. Такие средства снижают риск злокачественных опухолей, уменьшают вероятность солнечного ожога, пигментации и фотостарения кожи. Ласеев рекомендует наносить солнцезащитные средства на открытые участки кожи, особенно на лицо, за 15-20 минут до выхода на улицу. Пот, умывание и купание способствуют удалению средства, поэтому его следует наносить несколько раз в течение дня. В период с 11:00 до 16:00 не стоит находиться на активном солнце и посещать солярий.
При ярком солнце и УФ-индексе три и более, не злоупотребляйте алкоголем, носите головной убор, закрывающий лицо и уши. Ухаживать за кожей необходимо круглогодично, особенно людям со склонностью к красноте, пигментации и с чувствительной кожей. Солнцезащитный крем следует использовать не только летом. Покупать лучше проверенные средства в аптеках и специализированных магазинах, без содержания мочевины и кислот.
При солнечных ожогах помогут аэрозоли, но народные средства, такие как кефир и сметана, могут вызвать воспаление из-за содержания лактозы. Обгоревшую кожу нельзя мыть с мылом, протирать лосьонами со спиртом или прикладывать лед, чтобы не вызвать стресс. Охлаждать кожу следует постепенно прохладными влажными примочками, а затем увлажнять.
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