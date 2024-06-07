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Ботокс для волос и нанопластика: что нужно знать перед отпуском

Ботокс для волос и нанопластика: почему их не рекомендуется делать перед отпуском

2:32
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Мир до обидного несовершенен: блондинки стремятся перекраситься в черный или рыжий, а брюнетки и шатенки активно осветляют свои локоны. Прямые волосы стараются завить, а вьющиеся распрямить, и этот процесс кажется бесконечным. Однако такие трансформации могут сильно повредить волосы. К счастью, технологии не стоят на месте. Профессиональные процедуры для волос, направленные на уменьшение пушистости и восстановление блеска и здоровья, значительно изменились за последние 10 лет. Сначала был ботокс для волос, а теперь появилась нанопластика. Несмотря на схожесть этих процедур, они дают разные результаты и работают по-разному, отмечает стилист-парикмахер Евгения Куклина.

Ботокс для волос и нанопластика: почему их не рекомендуется делать перед отпуском
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Ботокс для волос — это салонная процедура, в составе которой кератин, веганские масла, аминокислоты и коллаген, проникающие в кортекс для увлажнения и восстановления структуры. Она идеально подходит для химически обработанных волос, особенно после летнего солнца. Ботокс не выделяет токсичных испарений или химических запахов и бережно относится к коже головы. Он восстанавливает волосы изнутри, не выпрямляя их навсегда и сохраняя естественный рисунок завитков. Результат держится около двух-трех месяцев и процедуру можно повторять по мере необходимости.

Нанопластика — это новый вид салонного выпрямления волос с использованием уникальной органической формулы, содержащей аминокислоты и коллаген. Она придает волосам блеск и роскошный вид без вредных химических веществ, надолго выпрямляя и разглаживая волосы и минимизируя термическое повреждение. Результат сохраняется около двух-трех месяцев.

Выбор между ботоксом и нанопластикой зависит от желаемого конечного результата — естественной текстуры или гладких шелковистых волос. Обе процедуры являются отличным средством глубокого кондиционирования, необходимым всем, независимо от типа волос. Однако перед отпуском обе процедуры делать не стоит, чтобы дать волосам отдохнуть от химии, даже самой безопасной, советует Евгения.

Для поддержания блеска и мягкости после процедур не забывайте еженедельно увлажнять волосы маской глубокого проникновения. При этом можно укладывать или завивать волосы, не опасаясь за результат.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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