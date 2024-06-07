Секреты визажистов: как сохранить макияж на жирных веках весь день

Лайфхаки от визажиста: как закрепить тени на жирных веках

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Проблема стойкости макияжа волнует многих девушек с жирной кожей. Хотя у жирной кожи есть свои плюсы, в макияже это чаще минус. Однако можно "удержать" тени на жирных веках с помощью нескольких лайфхаков, которые используют визажисты. Прежде всего, база для теней необходима. Она поможет теням продержаться с утра до вечера, сделает макияж ярче и позволит пигменту ложиться ровно. Увлажняющая база также подходит, так как она не усиливает жирность кожи, а предотвращает пересушивание. Для матовых теней и дневного макияжа идеальна кремовая база.

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Для максимальной стойкости стоит выбирать стойкие продукты, особенно для важных событий. Визажисты советуют использовать матовые тени, так как они держатся дольше. Один из лайфхаков — нанести на веко карандаш для глаз, близкий по цвету к теням, и растушевать его перед нанесением теней.

Фиксация также важна. Рекомендуется использовать специальный фиксирующий спрей, который закрепит макияж даже на самой жирной коже. Не стоит использовать лаки для волос или другие неподходящие спреи, так как они вредят коже. Если специального спрея нет, можно использовать финишную пудру. Нанесите тонкий слой на готовый макияж глаз, дайте пудре "усесться", и ваш макияж продержится несколько часов без проблем.