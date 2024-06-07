Визажист Панфиловская раскрыла, от чего зависит цена на косметику

Дорогие ингредиенты и стильная упаковка являются основными факторами, объясняющими разницу в цене между косметикой масс-маркета и люксовыми продуктами, рассказала ведущий российский визажист и преподаватель Яна Панфиловская. В дорогой косметике используются дорогие компоненты, экстракты и отдушки, в то время как в бюджетных продуктах применяют более простое сырье.
Однако это не означает, что бюджетная косметика вредна или плоха; просто использование дорогих химических веществ в дешевых продуктах нецелесообразно. Важным фактором высокой стоимости также является упаковка косметических средств. Качество не всегда зависит от цены, поэтому при выборе продукта эксперт советует обращать внимание на состав.
Стоимость косметики не является индикатором ее качества, так как современные технологии и качественное сырье позволяют производителям недорогих средств создавать продукты с хорошим составом, эффективно выполняющие свои функции.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?