Эксперт предупреждает: домашние скрабы могут вызвать кожные инфекции

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Дерматолог Константинова: как правильно использовать скрабы без вреда для кожи

1:14
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Врач-дерматолог и косметолог Зоя Константинова указала, что домашний скраб не следует использовать повторно, так как постоявшее средство может вызвать появление высыпаний из-за развития бактериальной микрофлоры, что приведет к инфицированию, проявляющемуся в виде корок или гнойничков.

Дерматолог Константинова: как правильно использовать скрабы без вреда для кожи
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Состав скраба не должен содержать одновременно абразивные вещества и фруктовые соки. В его основе лучше использовать масло, например, кокосовое или оливковое, а в качестве абразивных компонентов — сахар, соль или кофейную гущу, при условии, что кофейные зерна не покрылись плесенью. Константинова подчеркнула, что скрабы для тела следует применять не чаще одного раза в неделю и только при отсутствии воспалительных заболеваний кожи. При сухой коже использование скрабов не рекомендуется, так как они могут ухудшить ее состояние и спровоцировать воспаление.

С точки зрения дерматологии, скраб не является лучшим средством для ухода за кожей, и для этого достаточно использовать гель для душа без мочалки, просто руками, так как дополнительное отшелушивание не требуется.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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