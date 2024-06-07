Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять шагов красоты: эффективные ритуалы для здоровой кожи
Тренер Соломин объяснил, как делать классические скручивания
Азу из индейки без картофеля: облегчённый вариант для лета
РЖД и Сбер готовят к презентации современный поезд "Москва - Санкт-Петербург"
РСТ назвал самые дешевые направления для отдыха в июне
42% россиян не считают китайские автомобили достойной заменой европейскому премиуму
Сразу после полива огурцов сделайте это - иначе ваши растения могут погибнуть
Учёные смогли извлечь редкоземельные элементы из воды с помощью яичной скорлупы
Черника укрепляет сосуды и улучшает состояние при диабете
Как защитить кожу от вредного влияния мобильных телефонов: советы и рекомендации

Как ваш телефон вредит коже: пять основных проблем

2:34
Моя семья » Красота и стиль

В современном мире мобильные телефоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы часто зависим от них для работы, общения и развлечений. Однако мало кто знает, что частое использование смартфонов может негативно сказаться внешности. Портал femina.in рассказывает, как ваш телефон может влиять на состояние кожи и как этого избежать.

Как ваш телефон вредит коже: пять основных проблем
Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0

Проблемы с шеей

Частый наклон головы вниз для просмотра экрана телефона может привести к появлению так называемой «технической шеи». Это состояние вызывает снижение эластичности кожи на в этой зоне, что приводит к появлению морщин и провисанию кожи.

Совет

Меняйте позу при использовании телефона. Старайтесь держать голову прямо и не наклоняйте шею слишком сильно.

Прыщи

Ваш мобильный телефон является рассадником бактерий. Он подвергается воздействию пыли, грязи и микробов из окружающей среды. Каждый раз, когда вы прикладываете телефон к лицу, бактерии и грязь переносятся на вашу кожу, что может вызвать прыщи.

Совет

Регулярно протирайте экран телефона антисептическими салфетками. Используйте наушники для звонков, чтобы избежать контакта телефона с кожей.

Гиперпигментация

Исследования показывают, что длительное воздействие света от экранов может привести к гиперпигментации и возрастным пятнам, делая кожу неровной и поврежденной.

Совет

Используйте наушники и уменьшайте яркость экрана, чтобы минимизировать воздействие синего света.

Контактный дерматит

Ваш телефон может вызывать кожные аллергии и сыпь из-за содержания тяжелых металлов и агрессивных химикатов. Это может привести к покраснению и зуду на подбородке и щеках.

Совет

Используйте защитный пластиковый чехол для телефона, чтобы избежать прямого контакта с кожей. Также рекомендуется использовать наушники.

Преждевременное старение

Высокоэнергетический свет, излучаемый экранами телефонов, телевизоров и компьютеров, может повреждать коллаген в коже, что приводит к преждевременному старению.

Совет

Не держите телефон рядом с собой во время сна и уменьшайте яркость экрана до минимума.

Следуя этим простым советам, вы сможете защитить свою кожу от негативного воздействия мобильных телефонов и сохранить ее здоровой и красивой.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период

Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?

Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
Выращиваем идеальные помидоры с помощью нашатырного спирта
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Пойдут за вами на край света: самые преданные породы кошек
Почему кошка следует за вами в туалет? Секреты кошачьего поведения раскрыты
Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев На Харьковском направлении ВСУ будут лезть из кожи Дмитрий Плотников Предполагаемый список стран и сил, которым Путин может поставить оружие Любовь Степушова
Флипперы в восторге: рухнул спрос на недвижимость массового сегмента для инвестиций — продавцы идут на уступки
Три в одном: мыльный раствор - универсальный защитник баклажанов от ключевых вредителей
Как отмена льготной ипотеки повлияет на цены на жилье: мнение эксперта
Как отмена льготной ипотеки повлияет на цены на жилье: мнение эксперта
Последние материалы
Тренер Соломин объяснил, как делать классические скручивания
Азу из индейки без картофеля: облегчённый вариант для лета
РЖД и Сбер готовят к презентации современный поезд "Москва - Санкт-Петербург"
РСТ назвал самые дешевые направления для отдыха в июне
42% россиян не считают китайские автомобили достойной заменой европейскому премиуму
Сразу после полива огурцов сделайте это - иначе ваши растения могут погибнуть
Учёные смогли извлечь редкоземельные элементы из воды с помощью яичной скорлупы
Черника укрепляет сосуды и улучшает состояние при диабете
Рекордная компенсация: Белгородские аграрии получили почти 100 млн рублей
Кинологи объяснили, почему собаки бегают за своим хвостом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников