Простые и доступные методы предотвращения морщин от эксперта

Эксперт Принс поделилась недорогими методами предотвращения морщин

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Для предотвращения морщин следует употреблять полезную питательную пищу и избегать жареных цыплят, пончиков и вина, считает владелица салона красоты The Glamour Room Кристал Принс. Для увлажнения кожи эксперт посоветовала пить воду с лимоном и пользоваться BB-кремами, CC-кремами, основами под макияж и сыворотками. Гранулы старого молотого кофе, сахар и кокосовое масло, по ее словам, справятся с отшелушиванием омертвевших клеток кожи.

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Принс обратила внимание на то, что стрессы и хмурый вид могут привести к появлению большой линии посередине головы, а прищуривание — к гусиным лапкам. Поэтому новый день лучше начинать с массажа лица, это также поможет вывести токсины и уменьшить отечность, отметила владелица салона красоты.