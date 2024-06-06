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Советы визажиста по выбору косметики для женщин с сединой

Визажист Игради порекомендовала косметику, которая подходит для седых волос

0:57
Моя семья » Красота и стиль

Визажист Лена Игради поделилась советами по выбору косметики для женщин с сединой. Славянская седина часто имеет желтоватый подтон, и многие стремятся перевести его в холодный оттенок, хотя теплые оттенки тоже могут быть уместны.

Визажист Игради порекомендовала косметику, которая подходит для седых волос
Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Игради рекомендует избегать чрезмерно рыжего бронзера, вместо этого выбирая коричневую тушь или теплый скульптор. Визажист также не согласна с коллегами, которые запрещают коралловые, персиковые и теплые розовые румяна для женщин с сединой, отмечая, что эти оттенки освежают лицо. Темные румяна особенно подходят женщинам с темными глазами, смуглой кожей и темными бровями.

Также допустимо использование ВВ-кремов, тональных кремов, консилеров, хайлайтеров и ярких помад в возрастном макияже, так как яркие акценты отвлекают внимание от седых волос.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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