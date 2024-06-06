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Эксперты объяснили причины ранней седины у женщин и дали советы по уходу

Выявлены причины преждевременной седины у женщин

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Моя семья » Красота и стиль

Ранняя седина у женщин может проявиться как из-за состояния организма и генетики, так и из-за внешнего воздействия на волосы. По словам экспертов, седые волосы в относительно раннем возрасте могут появиться из-за неправильного ухода, который не учитывает старение кожи головы и повреждение волосяных фолликулов.

Выявлены причины преждевременной седины у женщин
Фото: Wikipedia by Philippe Alès is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Специалисты предупреждают, что седина также проявляется из-за недостаточного очищения от стайлинговых средств и чрезмерного использования сухого шампуня. Чтобы избежать седых прядей, женщинам советуют отказаться от курения, употреблять витамин B12, а также каждую неделю наносить питательные маски и увлажняющие сыворотки.

Помимо этого, следует позволять волосам отдыхать от резинок, чтобы сократить риск механических повреждений.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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