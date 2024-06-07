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Как выбрать подходящий оттенок нюдовый помады: руководство для разных типов кожи

Гид по выбору идеальной нюдовой помады для каждого тона кожи

2:25
Моя семья » Красота и стиль

Нюдовая помада стала неотъемлемым аксессуаром в арсенале красоты каждой женщины благодаря своей универсальности. Но как выбрать тот самый оттенок, который подчеркнет вашу натуральную красоту и гармонично дополнит ваш тон кожи? Давайте разберемся вместе с bebeautiful.in, какой цвет помады подходит именно вам.

Гид по выбору идеальной нюдовой помады для каждого тона кожи
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Светлый тон кожи

Такой коже подойдут нюдовые помады с  легким розовым или персиковым оттенком. Благодаря им губы не будут сливаться с бледным лицом. Рассмотрите нежные розовые или светло-коралловые оттенки.

Средний тон кожи

Для среднего тона отлично подойдут помады с бежевым или карамельным оттенком. Они гармонично смешиваются с естественным цветом губ, создавая безупречный образ. Попробуйте теплые серо-коричневые или нежные мокко оттенки.

Тёмный тон кожи

Для темного тона кожи стоит выбирать насыщенные нюдовые оттенки, например, какао, красное дерево или ягодный. Они идеально дополняют ваш цвет лица, создавая потрясающий, естественный вид. Рассмотрите также глубокие шоколадные или сливовые оттенки.

Советы по нанесению помады

Теперь, когда вы определили свой идеальный нюдовый оттенок, важно правильно его нанести.

Подготовьте губы

Отшелушьте кожу, затем нанесите увлажняющий бальзам. Этот шаг продлить стойкость ношения помады.

Используйте карандаш для губ

Выберите карандаш, соответствующий цвету вашей помады. Очертите контур губ и слегка заполните его.

Нанесение продукта

Нанесите помаду прямо из тюбика или кисточкой для более точного нанесения. Начните с центра губ и равномерно распределите продукт по всей поверхности.

Промокните и закрепите

После первого слоя помады промокните губы салфеткой, а затем нанесите второй слой. Это поможет помаде лучше закрепиться и дольше держаться.

Выделите контур

Для более выразительного вида добавьте немного хайлайтера в область арки купидона и центр нижней губы. Это придаст вашим губам дополнительный объем.

Главное - понять свой тон кожи и протестировать разные оттенки нюда, чтобы найти тот, который идеально подходит именно вам.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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