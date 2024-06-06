Британские эксперты обнаружили неожиданные факторы, которые могут привести к преждевременной седине

Неожиданные факторы ранней седины: что говорят британские эксперты

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Британские специалисты выделили неожиданные факторы, способствующие раннему появлению седины.

Фото: openverse.org by blmurch is licensed under CC BY-SA 2.0.

По данным исследования, одной из причин преждевременной седины является недостаток витамина B12. Этот витамин считается ключевым для здоровья волос и кожи, поэтому его недостаток может оказывать негативное влияние на процесс пигментации волос. Ученые рекомендуют включить в рацион питания продукты, богатые витамином B12, такие как мясо, рыба, яйца и молочные продукты, чтобы предотвратить преждевременное появление седины.

Кроме того, исследование указывает на связь между заболеваниями щитовидной железы и ранним появлением седины. Недостаток или избыток гормонов щитовидной железы может привести к отмиранию пигментных клеток волос, что в итоге приводит к потере их насыщенного цвета. Эксперты подчеркивают, что уровень меланина, ответственного за окраску волос, также зависит от состояния щитовидной железы.