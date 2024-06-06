Проблемы кожи на спине: риски и решения

Дерматолог Лукманова пояснила, что может вызвать появление сыпи на спине

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Дерматолог, косметолог и трихолог Алина Лукманова предупреждает о том, что одежда из плотной синтетической ткани, ношение рюкзака и неправильная гигиена могут усугубить проблемы с кожей на спине. Влага, скапливающаяся под слоем синтетики, создает благоприятные условия для размножения бактерий, что может привести к увеличению количества прыщей.

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Эксперт рекомендует выбирать одежду из натуральных материалов и свободного кроя, чтобы уменьшить механическое воздействие на кожу. Длительное ношение рюкзака также может усиливать потоотделение и создавать трение, что негативно сказывается на состоянии кожи. При появлении высыпаний особенно важно соблюдать правила гигиены, включая ежедневный душ с мягкими средствами и аккуратное мойки кожи, избегая травмирования ее. Врач также рекомендует тщательно смывать с кожи все косметические средства и масла после использования.

В случае наличия высыпаний на спине важно обратиться к специалисту для установления точного диагноза и назначения подходящего лечения, которое может варьироваться в зависимости от типа проблемы с кожей.