Дерматолог Окороча подчеркнула опасности, связанные с игнорированием ежедневного принятия душа

Дерматолог Эмека Окороча предупредила о возможных осложнениях при отказе от ежедневного душа. Она отметила, что нерегулярное мытье тела может привести к усилению дерматологических проблем, таких как гиперпигментация, экзема и псориаз. Также отмечено, что отсутствие ежедневной гигиены может привести к неприятному запаху из-за размножения бактерий.
С этим согласилась косметолог Ялда Джамал, которая рекомендовала особое внимание уделять мытью подмышек, ступней и интимных зон для снижения риска неприятного запаха. Отказ от ежедневного душа также может увеличить вероятность развития кожных инфекций, грибковых заболеваний и бородавок. Другой возможный негативный эффект — снижение чувствительности к ультрафиолету, что может произойти при чрезмерном потоотделении.
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