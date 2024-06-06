Дерматолог Окороча подчеркнула опасности, связанные с игнорированием ежедневного принятия душа

Опасности пропуска душа: что грозит при нерегулярной гигиене

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Дерматолог Эмека Окороча предупредила о возможных осложнениях при отказе от ежедневного душа. Она отметила, что нерегулярное мытье тела может привести к усилению дерматологических проблем, таких как гиперпигментация, экзема и псориаз. Также отмечено, что отсутствие ежедневной гигиены может привести к неприятному запаху из-за размножения бактерий.

Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong is licensed under CC BY 2.0

С этим согласилась косметолог Ялда Джамал, которая рекомендовала особое внимание уделять мытью подмышек, ступней и интимных зон для снижения риска неприятного запаха. Отказ от ежедневного душа также может увеличить вероятность развития кожных инфекций, грибковых заболеваний и бородавок. Другой возможный негативный эффект — снижение чувствительности к ультрафиолету, что может произойти при чрезмерном потоотделении.