Дерматолог Окороча подчеркнула опасности, связанные с игнорированием ежедневного принятия душа

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Опасности пропуска душа: что грозит при нерегулярной гигиене

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Дерматолог Эмека Окороча предупредила о возможных осложнениях при отказе от ежедневного душа. Она отметила, что нерегулярное мытье тела может привести к усилению дерматологических проблем, таких как гиперпигментация, экзема и псориаз. Также отмечено, что отсутствие ежедневной гигиены может привести к неприятному запаху из-за размножения бактерий.

Опасности пропуска душа: что грозит при нерегулярной гигиене
Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong is licensed under CC BY 2.0

С этим согласилась косметолог Ялда Джамал, которая рекомендовала особое внимание уделять мытью подмышек, ступней и интимных зон для снижения риска неприятного запаха. Отказ от ежедневного душа также может увеличить вероятность развития кожных инфекций, грибковых заболеваний и бородавок. Другой возможный негативный эффект — снижение чувствительности к ультрафиолету, что может произойти при чрезмерном потоотделении.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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